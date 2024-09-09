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Самый простой салат из "Айсберга" и помидоров: готовится 10 минут
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий салат, выбирайте для основы "Айсберг", а также свежие овощи, зелень, куриное филе, яйца, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и быстрого в приготовлении салата из айсберга и овощей.
Ингредиенты:
- салат "Айсберг"
- помидоры
- твердый сыр
- куриное филе
- соль
- перец
- сметана (или майонез)
- дижонская горчица
Способ приготовления:
1. Порвите листья салата, порежьте помидоры и филе. Сыр натрите.
2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте сметану и горчицу, перемешайте.
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