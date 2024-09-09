Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий салат, выбирайте для основы "Айсберг", а также свежие овощи, зелень, куриное филе, яйца, сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и быстрого в приготовлении салата из айсберга и овощей.

Ингредиенты:

салат "Айсберг"

помидоры

твердый сыр

куриное филе

соль

перец

сметана (или майонез)

дижонская горчица

Способ приготовления:

1. Порвите листья салата, порежьте помидоры и филе. Сыр натрите.

2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте сметану и горчицу, перемешайте.

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