Самый простой салат из "Айсберга" и помидоров: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Самый простой салат из 'Айсберга' и помидоров: готовится 10 минут

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и легкий салат, выбирайте для основы "Айсберг", а также свежие овощи, зелень, куриное филе, яйца, сыр.

Видео дня
Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и быстрого в приготовлении салата из айсберга и овощей.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • салат "Айсберг"
  • помидоры
  • твердый сыр
  • куриное филе
  • соль
  • перец
  • сметана (или майонез)
  • дижонская горчица

Способ приготовления:

1. Порвите листья салата, порежьте помидоры и филе. Сыр натрите.

Приготовление салата

2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте сметану и горчицу, перемешайте.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктысалатрецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты