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Самый простой салат из помидоров со страчателлой: готовится 3 минуты
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный салат, идеальным овощем для этого будут помидоры, огурцы, перец. А для яркого вкуса добавьте любой сыр, зелень, специи, оливки, каперсы, лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении салата из помидоров, с сыром и специями.
Ингредиенты:
- томаты большие
- сыр страчателла – 200 г
- масло оливковое
- лук фиолетовый
- петрушка
- багет
- специи: соль/перец/прованские травы
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте слайсами помидоры.
2. Выложите их на блюдо, полейте маслом, добавьте лук, зелень, специи и сыр.
При подаче добавьте сухари из багета!
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