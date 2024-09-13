Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный салат, идеальным овощем для этого будут помидоры, огурцы, перец. А для яркого вкуса добавьте любой сыр, зелень, специи, оливки, каперсы, лук.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении салата из помидоров, с сыром и специями.

Ингредиенты:

томаты большие

сыр страчателла – 200 г

масло оливковое

лук фиолетовый

петрушка

багет

специи: соль/перец/прованские травы

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте слайсами помидоры.

2. Выложите их на блюдо, полейте маслом, добавьте лук, зелень, специи и сыр.

При подаче добавьте сухари из багета!

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