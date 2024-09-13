Самый простой салат из помидоров со страчателлой: готовится 3 минуты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
819
Самый простой салат из помидоров со страчателлой: готовится 3 минуты

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный салат, идеальным овощем для этого будут помидоры, огурцы, перец. А для яркого вкуса добавьте любой сыр, зелень, специи, оливки, каперсы, лук. 

Видео дня
Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении салата из помидоров, с сыром и специями. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • томаты большие
  • сыр страчателла – 200 г
  • масло оливковое
  • лук фиолетовый
  • петрушка
  • багет
  • специи: соль/перец/прованские травы

Способ приготовления: 

1. Помойте и порежьте слайсами помидоры. 

Помидоры для блюда

2. Выложите их на блюдо, полейте маслом, добавьте лук, зелень, специи и сыр.

Приготовление салата

При подаче добавьте сухари из багета!

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыовощирецептсалат

Сейчас мы готовим

Все рецепты