Салат из свеклы – это отличное блюдо на каждый день. К тому же свекла отлично сочетается со всеми овощами и зеленью, а также с орехами и сыром. Заправить такой салат можно как майонезом, так и йогуртом, сметаной или обычным маслом.

Фудблогер Оксана Пашко на своем канале в YouTube (Готовим с Оксаной Пашко) поделилась рецептом простейшего салата из свеклы и лука без майонеза.

Ингредиенты:

свекла отварная – 2 шт

лук – 2 шт

соль, перец черный молотый

лимонная кислота

масло растительное

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Способ приготовления:

1. Свеклу отварить, охладить и натереть на терке.

2. Лук порезать кубиками. Обжарить до золотистости.

3. Смешать свеклу и лук, добавить щепотку лимонной кислоты, соль и перец. Заправить растительным маслом.

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