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Самый простой салат из свеклы без майонеза: готовится из двух ингредиентов
Салат из свеклы – это отличное блюдо на каждый день. К тому же свекла отлично сочетается со всеми овощами и зеленью, а также с орехами и сыром. Заправить такой салат можно как майонезом, так и йогуртом, сметаной или обычным маслом.
Фудблогер Оксана Пашко на своем канале в YouTube (Готовим с Оксаной Пашко) поделилась рецептом простейшего салата из свеклы и лука без майонеза.
Ингредиенты:
- свекла отварная – 2 шт
- лук – 2 шт
- соль, перец черный молотый
- лимонная кислота
- масло растительное
Способ приготовления:
1. Свеклу отварить, охладить и натереть на терке.
2. Лук порезать кубиками. Обжарить до золотистости.
3. Смешать свеклу и лук, добавить щепотку лимонной кислоты, соль и перец. Заправить растительным маслом.
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