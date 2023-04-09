Самый простой салат из свеклы по-новому: готовится без майонеза
Салат из свеклы – это отличное блюдо на каждый день. К тому же свекла отлично сочетается со всеми овощами и зеленью, а также с орехами и сыром. Заправить такой салат можно как майонезом, так и йогуртом, сметаным или обычным маслом.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата из свеклы по-новому, а именно с солеными огурцами, яйцами и необычной заправкой.
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт
- соленый огурец – 2 шт
- яйца – 2 шт
- зелень укропа
- лук – 1\2-1 шт
Для соуса:
- масло растительное
- молоко
- соль
- горчица
Способ приготовления:
1. Свеклу отварить или запечь в духовке. В готовом виде нарезать небольшими кубиками.
2. Яйца отварить и порезать также небольшими кубиками.
3. Огурцы нарезать небольшими кубиками.
4. Лук измельчить и пассировать до легкой золотистости на небольшом количестве масла.
5. Для приготовления соуса нужно в чашу блендера налить молоко и масло комнатной температуры. Взбивать несколько минут, после чего добавить в массу соль и горчицу и продолжить взбивать до состояния майонеза.
6. Смешать все ингредиенты для салата и заправить соусом.
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