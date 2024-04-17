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Самый простой салат "Капрезе" из трех ингредиентов: готовится 5 минут
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный, сытный и легкий салат, идеальным вариантом будет – "Капрезе", основа которого – свежие помидоры, сыр и базилик. Для яркого вкуса добавьте соус песто или просто бальзамик.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата "Капрезе", который готовится 5 минут.
Ингредиенты:
- моцарелла
- томаты
- бальзамический соус
- базилик
- багет
Способ приготовления:
1. Порежьте кольцами помидоры, сыр.
2. Выложите на блюдо чередуя. Сверху полейте бальзамическим соусом и посыпьте базиликом.
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