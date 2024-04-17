Самый простой салат "Капрезе" из трех ингредиентов: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Самый простой салат 'Капрезе' из трех ингредиентов: готовится 5 минут

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный, сытный и легкий салат, идеальным вариантом будет – "Капрезе", основа которого – свежие помидоры, сыр и базилик. Для яркого вкуса добавьте соус песто или просто бальзамик.

Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата "Капрезе", который готовится 5 минут.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • моцарелла
  • томаты
  • бальзамический соус
  • базилик
  • багет

Способ приготовления:

1. Порежьте кольцами помидоры, сыр.

Ингредиенты для блюда

2. Выложите на блюдо чередуя. Сверху полейте бальзамическим соусом и посыпьте базиликом.

Готовый салат

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