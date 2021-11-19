Самый простой рецепт торта "Наполеон": блогер Даша Евтух поделилась идеей
Кто же не любит вкусные торты, особенно – "Наполеон". Безусловно, готовится это блюдо не просто, но если подобрать качественное продукты и хороший рецепт – вы получите вкусное и нежное угощение.
Популярная украинская блогер Даша Евтух поделилась в Instagram элементарным рецептом вкусного, нежного и ароматного "Наполеона", который станет одним из ваших любимых десертов.
Ингредиенты:
Для теста:
Сметана – 200г
Масло – 200 г
Мука – 500-600г
Для крема:
Сахар – 250 г
Ваниль – щепотка
Молоко – 375 мл
Желтки – 6 шт.
Крахмал – 3 ст. л.
Мука – 3 ст. л.
Масло – 200 г
Способ приготовления:
1. Сливочное масло комнатной температуры хорошо разомните вилкой, добавьте сметану, перемешайте.
2. Просейте муку, добавьте в эту смесь и хорошо перемешайте, быстро вымешайте руками и сформируйте из теста шарики, переложите емкость и отправьте в холодильник на 30 минут.
3. Крем: в кастрюлю с толстым дном положите желтки, поставьте на слабый огонь, хорошо их размешайте и добавьте сахар, теплое молоко и все время помешивайте.
4. Добавьте крахмал и муку, очень быстро перемешивайте, чтобы оно не сварилось.
5. Добавьте щепотку соли и оставшееся молоко, варите до готовности, постоянно помешивайте, чтобы не было комков.
6. Раскатайте готовое тесто, наколите вилкой и отправьте в духовку, чтобы коржи хорошо пропеклись.
7. Взбейте масло с сахаром и добавляйте крем, продолжайте взбивать.
8. Сформируйте торт: на блюдо положите крем, сверху корж, снова крем и так со всеми коржами.
9. Верх щедро смажьте кремом и присыпьте крошкой.
Готовый торт можно подавать сразу, не оставляя на несколько часов в холодильнике.
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