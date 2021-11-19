Самый простой рецепт торта "Наполеон": блогер Даша Евтух поделилась идеей

Кто же не любит вкусные торты, особенно – "Наполеон". Безусловно, готовится это блюдо не просто, но если подобрать качественное продукты и хороший рецепт – вы получите вкусное и нежное угощение.

Популярная украинская блогер Даша Евтух поделилась в Instagram элементарным рецептом вкусного, нежного и ароматного "Наполеона", который станет одним из ваших любимых десертов.

Ингредиенты:

Для теста:

Сметана – 200г

Масло – 200 г

Мука – 500-600г

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Для крема:

Сахар – 250 г

Ваниль – щепотка

Молоко – 375 мл

Желтки – 6 шт.

Крахмал – 3 ст. л.

Мука – 3 ст. л.

Масло – 200 г

Способ приготовления:

1. Сливочное масло комнатной температуры хорошо разомните вилкой, добавьте сметану, перемешайте.

2. Просейте муку, добавьте в эту смесь и хорошо перемешайте, быстро вымешайте руками и сформируйте из теста шарики, переложите емкость и отправьте в холодильник на 30 минут.

3. Крем: в кастрюлю с толстым дном положите желтки, поставьте на слабый огонь, хорошо их размешайте и добавьте сахар, теплое молоко и все время помешивайте.

4. Добавьте крахмал и муку, очень быстро перемешивайте, чтобы оно не сварилось.

5. Добавьте щепотку соли и оставшееся молоко, варите до готовности, постоянно помешивайте, чтобы не было комков.

6. Раскатайте готовое тесто, наколите вилкой и отправьте в духовку, чтобы коржи хорошо пропеклись.

7. Взбейте масло с сахаром и добавляйте крем, продолжайте взбивать.

8. Сформируйте торт: на блюдо положите крем, сверху корж, снова крем и так со всеми коржами.

9. Верх щедро смажьте кремом и присыпьте крошкой.

Готовый торт можно подавать сразу, не оставляя на несколько часов в холодильнике.

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