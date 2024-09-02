Чтобы закрыть вкусные помидоры на зиму вам понадобится всего несколько простых ингредиентов. Такие овощи не нуждаются в особом маринаде, потому что они и так достаточно сочные и упругие. Главное – добавить достаточно консерванта и позаботиться о том, чтобы плоды были свежими и качественными.

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Самым быстрым рецептом помидоров на зиму поделилась фудблогер Людмила (everyday.lucy) в Instagram. Пропорции маринада рассчитаны на литр воды.

Ингредиенты для маринада на 1 л воды:

соль – 1 ст.л.

уксус (9%) – 1 ст.л.

сахар – 2 ст.л. сахара.

Способ приготовления:

1. Предварительно измерить необходимое количество воды для маринада, наливая в заполненные банки воду литровой посудиной. В банки положить лавровые листья, черный перец горошком, несколько зубчиков чеснока, нарезанную кольцами луковицу (небольшую) и тоненько нарезанную морковь (небольшую).

2. Добавить петрушку с корнем и листьями, листья укропа, листья черной смородины.

3. Уложить помидоры.

4. По желанию добавить несколько полосок сладкого перца.

5. Дважды залить крутым кипятком на 20 минут.

6. В третий раз, слив воду из банок в кастрюлю, сделать маринад, добавляя специи.

7. Залить помидоры горячим маринадом и закатать стерилизованными крышками.

8. Банки перевернуть вверх дном до полного охлаждения.

9. Хранить в прохладном месте.

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