Самый простой вариант приготовления малосольных огурцов: на 1,5-2 літрову банку
Малосольные огурцы – это самый простой вариант консервирования. К тому же самый безопасный, ведь в составе нет уксуса. Овощи получаются очень хрустящими, ароматными и пряными.
Самой простой идеей приготовления малосольных огурцов поделилась фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Для рассола понадобится всего три компонента.
Ингредиенты на 1,5-2 л банка:
- огурцы
- зелень укропа, листья хрена
- 3-5 зубчиков чеснока
- черный и душистый перец
Ингредиенты для рассола:
- 1 л воды
- 2 ст.л. соли
- 1 ч.л. сахара
Способ приготовления:
1. Огурцы помыть, обрезать концы.
2. В банке положить чеснок, зелень и огурцы.
3. Залить кипящим рассолом огурцы. Можно добавить специи в банку, а залить просто кипятком или сделать так, как удобно.
4. Прикрыть банку крышкой.
5. Оставить на столе.
6. Когда остынет – поставить в сутки в холодильник.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: