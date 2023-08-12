Малосольные огурцы – это самый простой вариант консервирования. К тому же самый безопасный, ведь в составе нет уксуса. Овощи получаются очень хрустящими, ароматными и пряными.

Самой простой идеей приготовления малосольных огурцов поделилась фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Для рассола понадобится всего три компонента.

Ингредиенты на 1,5-2 л банка:

огурцы

зелень укропа, листья хрена

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3-5 зубчиков чеснока

черный и душистый перец

Ингредиенты для рассола:

1 л воды

2 ст.л. соли

1 ч.л. сахара

Способ приготовления:

1. Огурцы помыть, обрезать концы.

2. В банке положить чеснок, зелень и огурцы.

3. Залить кипящим рассолом огурцы. Можно добавить специи в банку, а залить просто кипятком или сделать так, как удобно.

4. Прикрыть банку крышкой.

5. Оставить на столе.

6. Когда остынет – поставить в сутки в холодильник.

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