Самый простой вариант приготовления малосольных огурцов: на 1,5-2 літрову банку

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Самый простой вариант приготовления малосольных огурцов: на 1,5-2 літрову банку

Малосольные огурцы – это самый простой вариант консервирования. К тому же самый безопасный, ведь в составе нет уксуса. Овощи получаются очень хрустящими, ароматными и пряными.

Самой простой идеей приготовления малосольных огурцов поделилась фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Для рассола понадобится всего три компонента.

Самый простой вариант приготовления малосольных огурцов: на 1,5-2 літрову банку

Ингредиенты на 1,5-2 л банка:

  • огурцы
  • зелень укропа, листья хрена
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  • 3-5 зубчиков чеснока
  • черный и душистый перец

Ингредиенты для рассола:

  • 1 л воды
  • 2 ст.л. соли
  • 1 ч.л. сахара

Способ приготовления:

Самый простой вариант приготовления малосольных огурцов: на 1,5-2 літрову банку

1. Огурцы помыть, обрезать концы.

2. В банке положить чеснок, зелень и огурцы.

Самый простой вариант приготовления малосольных огурцов: на 1,5-2 літрову банку

3. Залить кипящим рассолом огурцы. Можно добавить специи в банку, а залить просто кипятком или сделать так, как удобно.

Самый простой вариант приготовления малосольных огурцов: на 1,5-2 літрову банку

4. Прикрыть банку крышкой.

5. Оставить на столе.

Самый простой вариант приготовления малосольных огурцов: на 1,5-2 літрову банку

6. Когда остынет – поставить в сутки в холодильник.

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