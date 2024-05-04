Удачный бисквит – это уже больше половины успеха в приготовлении торта. Для того, чтобы достичь желаемого результата, следует использовать обычный кипяток. Именно этот ингредиент сделает массу для выпечки очень воздушной.

Идея приготовления идеального бисквита на кипятке опубликована на странице фудблогера Марии Хрипко (masha_hrypko_) в Instagram. Коржи можно использовать для любых тортов.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

сахар – 300 г

молоко – 40 мл.

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масло – 40 мл.

кипятков – 40 мл.

мука – 300 г

разрыхлитель – 10 г

Способ приготовления:

1. Белки взбить с сахаром.

2. Добавить желтки и хорошо взбить.

3. Муку смешать с разрыхлителем.

4. Добавить в яйца и вымешать лопаткой.

5. Добавить масло, молоко и кипяток.

6. Вымешать и выложить в форму.

7. Печь при температуре 165 градусов примерно 40 минут – 1 час.

8. После охлаждения извлечь из формы, замотать в пищевую пленку и оставить на несколько часов в холодильнике.

9. После этого порезать и собрать торт.

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