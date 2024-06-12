Самый удачный кляр для отбивных: рассказываем, из чего приготовить, кроме муки и яиц
Кляр для отбивных можно готовить из муки, майонеза, специй, яиц и даже минеральной воды. Для того, чтобы они были хрустящими, обваляйте мясо в панировочные сухари.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного кляра для отбивных, который готовится из плавленых сырков и муки.
Ингредиенты:
- 3 шт куриного филе
- 3 яйца
- 3 плавленых сырка
- 6-8 ст л муки
- соль
- масло для жарки
- копченая паприка
- соль чесночная с травами
- молотый перец горошком
Способ приготовления:
1. Плавленые сырки натрите в муку, перемешайте, должны образоваться хлопья.
2. Куриное филе нарежьте тонкими пластинками, посолите и замаринуйте в специях.
3. Яйца взбейте, мясо обмокните сначала в яйцах, затем в панировку, хорошо прижмите, чтобы панировка прилипла.
4. Жарьте на среднем огне до полной готовности и золотистого цвета.
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