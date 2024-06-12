Кляр для отбивных можно готовить из муки, майонеза, специй, яиц и даже минеральной воды. Для того, чтобы они были хрустящими, обваляйте мясо в панировочные сухари.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного кляра для отбивных, который готовится из плавленых сырков и муки.

Ингредиенты:

3 шт куриного филе

3 яйца

3 плавленых сырка

6-8 ст л муки

соль

масло для жарки

копченая паприка

соль чесночная с травами

молотый перец горошком

Способ приготовления:

1. Плавленые сырки натрите в муку, перемешайте, должны образоваться хлопья.

2. Куриное филе нарежьте тонкими пластинками, посолите и замаринуйте в специях.

3. Яйца взбейте, мясо обмокните сначала в яйцах, затем в панировку, хорошо прижмите, чтобы панировка прилипла.

4. Жарьте на среднем огне до полной готовности и золотистого цвета.

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