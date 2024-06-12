Самый удачный кляр для отбивных: рассказываем, из чего приготовить, кроме муки и яиц

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Самый удачный кляр для отбивных: рассказываем, из чего приготовить, кроме муки и яиц

Кляр для отбивных можно готовить из муки, майонеза, специй, яиц и даже минеральной воды. Для того, чтобы они были хрустящими, обваляйте мясо в панировочные сухари.

Вкусные отбивные

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного кляра для отбивных, который готовится из плавленых сырков и муки.

Рецепт кляра

Ингредиенты:

  • 3 шт куриного филе
  • 3 яйца
  • 3 плавленых сырка
  • 6-8 ст л муки
  • соль
  • масло для жарки
  • копченая паприка
  • соль чесночная с травами
  • молотый перец горошком

Способ приготовления: 

1. Плавленые сырки натрите в муку, перемешайте, должны образоваться хлопья. 

Плавленые сырки для кляра

2. Куриное филе нарежьте тонкими пластинками, посолите и замаринуйте в специях.

Мясо со специями

3. Яйца взбейте, мясо обмокните сначала в яйцах, затем в панировку, хорошо прижмите,  чтобы панировка прилипла.

Приготовление кляра

4. Жарьте на среднем огне до полной готовности и золотистого цвета.

Готовые отбивные

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