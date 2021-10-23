Самый вкусный десерт из тыквы, который стоит приготовить: тирамису от звездного шеф-повара

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Владимир Ярославский поделился рецептом вкусного десерта

Если вы любите такой полезный овощ, как тыква, но суп и рагу из него проелись, можно еще приготовить вкусные блины, воздушные панкейки, разные напитки, смузи, испечь пироги и сделать вкусные цукаты. Но еще из него можно сделать самый вкусный тирамису, который понравится абсолютно всем.

Судья "МастерШеф", шеф-повар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом очень вкусного, изысканного и такого нежного на вкус и легкого в приготовлении блюда – тирамису.

Ингредиенты:

  • Белок – 105-110 г

  • Сахарная пудра – 80 г

  • Соль – щепотка

  • Желток – 3 шт.

  • Сахарная пудра в тесто – 25 г

  • Мука 1 сорта – 75 г

  • Сахарная пудра на посыпку – 5 г

Крем маскарпоне:

  • маскарпоне – 250 г

  • сахарная пудра – 200 г

  • тыквенное пюре – 200 г

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  • сливки – 120 г

  • корица – щепотка

Шоколадный соус:

  • кофе эспрессо – 50 г

  • вода – 50 г

  • черный шоколад – 75 г

  • коньяк или амаретто – 20 г

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить тирамису

  1. Бисквит: отдельно взбиваем белок с сахарной пудрой и солью в мягкую пену.

  2. А желток с сахарной пудрой взбейте в достаточно устойчивую пену.

  3. Смешайте и осторожно через сито добавьте муку, аккуратно вымешайте лопаткой.

  4. Выложите готовое тесто на пергамент просто ложкой в форме круглых небольших кругов, чтобы были меньше чем диаметр стакана.

  5. Сверху на сырое тесто посыпьте сахарную пудру и отправьте в духовку на 9 минут при 190 С.

  6. Крем: смешайте комнатной температуры маскарпоне с сахарной пудрой, добавьте тыквенное пюре и корицу, перемешайте.

  7. Отдельно взбейте сливки и

    добавьте.

  8. Шоколадный соус: с

    мешайте воду и готовый кофе, добавьте кусочки шоколада, доведите постоянно помешивая до кипение, и проварите до загустения пару минут.

Собираем тирамису:

  1. Первым делом – пропитайте бисквитное печенье савоярди в шоколадно-кофейной соусе и выложите его первым слоем в емкости, в которой будете подавать.

  2. Сверху – положите ложку

    тыквенно-творожной смеси, снова печенье и крем, и сверху можно соус.

  3. Отправьте тирамису на 3-4 час в холодильник и можно есть.

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