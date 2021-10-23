Самый вкусный десерт из тыквы, который стоит приготовить: тирамису от звездного шеф-повара
Если вы любите такой полезный овощ, как тыква, но суп и рагу из него проелись, можно еще приготовить вкусные блины, воздушные панкейки, разные напитки, смузи, испечь пироги и сделать вкусные цукаты. Но еще из него можно сделать самый вкусный тирамису, который понравится абсолютно всем.
Судья "МастерШеф", шеф-повар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом очень вкусного, изысканного и такого нежного на вкус и легкого в приготовлении блюда – тирамису.
Ингредиенты:
Белок – 105-110 г
Сахарная пудра – 80 г
Соль – щепотка
Желток – 3 шт.
Сахарная пудра в тесто – 25 г
Мука 1 сорта – 75 г
Сахарная пудра на посыпку – 5 г
Крем маскарпоне:
маскарпоне – 250 г
сахарная пудра – 200 г
тыквенное пюре – 200 г
сливки – 120 г
корица – щепотка
Шоколадный соус:
кофе эспрессо – 50 г
вода – 50 г
черный шоколад – 75 г
коньяк или амаретто – 20 г
Способ приготовления:
Бисквит: отдельно взбиваем белок с сахарной пудрой и солью в мягкую пену.
А желток с сахарной пудрой взбейте в достаточно устойчивую пену.
Смешайте и осторожно через сито добавьте муку, аккуратно вымешайте лопаткой.
Выложите готовое тесто на пергамент просто ложкой в форме круглых небольших кругов, чтобы были меньше чем диаметр стакана.
Сверху на сырое тесто посыпьте сахарную пудру и отправьте в духовку на 9 минут при 190 С.
Крем: смешайте комнатной температуры маскарпоне с сахарной пудрой, добавьте тыквенное пюре и корицу, перемешайте.
Отдельно взбейте сливки и
добавьте.
Шоколадный соус: с
мешайте воду и готовый кофе, добавьте кусочки шоколада, доведите постоянно помешивая до кипение, и проварите до загустения пару минут.
Собираем тирамису:
Первым делом – пропитайте бисквитное печенье савоярди в шоколадно-кофейной соусе и выложите его первым слоем в емкости, в которой будете подавать.
Сверху – положите ложку
тыквенно-творожной смеси, снова печенье и крем, и сверху можно соус.
Отправьте тирамису на 3-4 час в холодильник и можно есть.
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