Самый вкусный десерт из тыквы, который стоит приготовить: тирамису от звездного шеф-повара

Если вы любите такой полезный овощ, как тыква, но суп и рагу из него проелись, можно еще приготовить вкусные блины, воздушные панкейки, разные напитки, смузи, испечь пироги и сделать вкусные цукаты. Но еще из него можно сделать самый вкусный тирамису, который понравится абсолютно всем.

Судья "МастерШеф", шеф-повар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом очень вкусного, изысканного и такого нежного на вкус и легкого в приготовлении блюда – тирамису.

Ингредиенты:

Белок – 105-110 г

Сахарная пудра – 80 г

Соль – щепотка

Желток – 3 шт.

Сахарная пудра в тесто – 25 г

Мука 1 сорта – 75 г

Сахарная пудра на посыпку – 5 г

Крем маскарпоне:

маскарпоне – 250 г

сахарная пудра – 200 г

тыквенное пюре – 200 г

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сливки – 120 г

корица – щепотка

Шоколадный соус:

кофе эспрессо – 50 г

вода – 50 г

черный шоколад – 75 г

коньяк или амаретто – 20 г

Способ приготовления:

Бисквит: отдельно взбиваем белок с сахарной пудрой и солью в мягкую пену. А желток с сахарной пудрой взбейте в достаточно устойчивую пену. Смешайте и осторожно через сито добавьте муку, аккуратно вымешайте лопаткой. Выложите готовое тесто на пергамент просто ложкой в форме круглых небольших кругов, чтобы были меньше чем диаметр стакана. Сверху на сырое тесто посыпьте сахарную пудру и отправьте в духовку на 9 минут при 190 С. Крем: смешайте комнатной температуры маскарпоне с сахарной пудрой, добавьте тыквенное пюре и корицу, перемешайте. Отдельно взбейте сливки и добавьте. Шоколадный соус: с мешайте воду и готовый кофе, добавьте кусочки шоколада, доведите постоянно помешивая до кипение, и проварите до загустения пару минут.

Собираем тирамису:

Первым делом – пропитайте бисквитное печенье савоярди в шоколадно-кофейной соусе и выложите его первым слоем в емкости, в которой будете подавать. Сверху – положите ложку тыквенно-творожной смеси, снова печенье и крем, и сверху можно соус. Отправьте тирамису на 3-4 час в холодильник и можно есть.

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