Самый вкусный домашний "Медовик": как приготовить сливочный крем для десерта
"Медовник" – это один из самых популярных тортов в Украине. Такой десерт готовят на всевозможные празднества, а также на уютные семейные чаепития. Вкус такого кулинарного шедевра в домашнем исполнении не сравнится ни с чем.
Идея приготовления вкусного домашнего "Медовника" опубликована на странице фудблогера Яны с ником viktoriia chui в Instagram. Внутрь добавьте вишневое конфи.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 150 г
- мед – 100 г
- сливочное масло – 100 г
- сода – 5 г
- мука – 400 г
Способ приготовления теста:
1. В кастрюле смешать яйца, сахар, мед и масло.
2. Поставить на умеренный огонь.
3. Постоянно помешивая, довести до кипения.
4. Добавить соду, хорошо мешая проварить массу еще 30-60 секунд до красивого карамельного цвета.
5. Снять с огня, дать немного остыть.
6. Добавить муку и замешать тесто, оно будет еще липким, но больше муки добавлять не нужно.
7. Тесто завернуть пищевой пленкой и отправить в холодильник минимум на 2-3 часа.
8. Охлажденное тесто разделить на 9 частей.
9. Каждую раскатать, вырезать лепешку диаметром 18 сантиметров и в разогретую духовку до температуры 180 градусов. Готовятся они очень быстро
Ингредиенты для крема:
- жирные сливки – 350 г
- сметана – 350 г
- сахарная пудра – 70-100 г
Способ приготовления крема:
1. Холодные жирные сливки взбить миксером до мягких пиков.
2. Добавить холодную сметану и пудру, смешивать еще минуту
Ингредиенты для конфи:
- вишни – 300 г
- сахар – 2 ст.л.
- кукурузный крахмал – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Смешать все в кастрюле.
2. Проварить до загустения, постоянно помешивая.
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