Самый вкусный домашний "Медовик": как приготовить сливочный крем для десерта

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самый вкусный домашний 'Медовик': как приготовить сливочный крем для десерта

"Медовник" – это один из самых популярных тортов в Украине. Такой десерт готовят на всевозможные празднества, а также на уютные семейные чаепития. Вкус такого кулинарного шедевра в домашнем исполнении не сравнится ни с чем.

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Идея приготовления вкусного домашнего "Медовника" опубликована на странице фудблогера Яны с ником viktoriia chui в Instagram. Внутрь добавьте вишневое конфи.

Самый вкусный домашний ''Медовик'': как приготовить сливочный крем для десерта

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 150 г
  • мед – 100 г
  • сливочное масло – 100 г
  • сода – 5 г
  • мука – 400 г

Способ приготовления теста:

Самый вкусный домашний ''Медовик'': как приготовить сливочный крем для десерта

1. В кастрюле смешать яйца, сахар, мед и масло.

2. Поставить на умеренный огонь.

Самый вкусный домашний ''Медовик'': как приготовить сливочный крем для десерта

3. Постоянно помешивая, довести до кипения.

4. Добавить соду, хорошо мешая проварить массу еще 30-60 секунд до красивого карамельного цвета.

Самый вкусный домашний ''Медовик'': как приготовить сливочный крем для десерта

5. Снять с огня, дать немного остыть.

6. Добавить муку и замешать тесто, оно будет еще липким, но больше муки добавлять не нужно.

Самый вкусный домашний ''Медовик'': как приготовить сливочный крем для десерта

7. Тесто завернуть пищевой пленкой и отправить в холодильник минимум на 2-3 часа.

8. Охлажденное тесто разделить на 9 частей.

Самый вкусный домашний ''Медовик'': как приготовить сливочный крем для десерта

9. Каждую раскатать, вырезать лепешку диаметром 18 сантиметров и в разогретую духовку до температуры 180 градусов. Готовятся они очень быстро

Ингредиенты для крема:

  • жирные сливки – 350 г
  • сметана – 350 г
  • сахарная пудра – 70-100 г

Способ приготовления крема:

Самый вкусный домашний ''Медовик'': как приготовить сливочный крем для десерта

1. Холодные жирные сливки взбить миксером до мягких пиков.

2. Добавить холодную сметану и пудру, смешивать еще минуту

Ингредиенты для конфи:

  • вишни – 300 г
  • сахар – 2 ст.л.
  • кукурузный крахмал – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Самый вкусный домашний ''Медовик'': как приготовить сливочный крем для десерта

1. Смешать все в кастрюле.

2. Проварить до загустения, постоянно помешивая.

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