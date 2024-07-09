Самый вкусный домашний пирог "Зебра": делимся самым точным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как приготовить вкусный пирог

Самый простой и вкусный, бюджетный, домашний пирог – именно "Зебра", для приготовления которого нужно два вида теста, которые и придают десерту красивый, яркий узор.

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Пирог ''Зебра''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего пирога "Зебра", который элементарно готовится.

Домашний пирог

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла
  • 150 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 3 яйца
  • 230 г муки + 1 ст.л
  • щепотка соли
  • 220 г кефира
  • 0,5 ч л соды
  • 1-2 ст л какао

Глазурь:

  • 4 ст л кефира
  • 2 ст л сахара
  • 2 ст л какао
  • 70 г масла сливочного

Способ приготовления:

1. Взбейте миксером мягкое масло, сахар, ванильный сахар, соль в течение 5 минут.

Основа для теста

2. По одному введите яйца, налейте кефир, добавьте соду.

Тесто для пирога

3. Просейте в миску к тесту муку и перемешайте, разделите тесто на две равные части. В одну добавьте 1 ст. л муки, в другую какао.

Приготовление пирога

4. Форму для выпечки в диаметре 20 см смажьте маслом и ложкой поочередно наполните форму тестом. Зубочисткой сделайте узор и поставьте пирог к аэрогрилю на 175 градусов в режиме выпечки на 1 час.

Готовый пирог

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