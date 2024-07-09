Пирог ''Зебра''

Самый простой и вкусный, бюджетный, домашний пирог – именно "Зебра", для приготовления которого нужно два вида теста, которые и придают десерту красивый, яркий узор.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего пирога "Зебра", который элементарно готовится.

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

150 г сахара

10 г ванильного сахара

3 яйца

230 г муки + 1 ст.л

щепотка соли

220 г кефира

0,5 ч л соды

1-2 ст л какао

Глазурь:

4 ст л кефира

2 ст л сахара

2 ст л какао

70 г масла сливочного

Способ приготовления:

1. Взбейте миксером мягкое масло, сахар, ванильный сахар, соль в течение 5 минут.

2. По одному введите яйца, налейте кефир, добавьте соду.

3. Просейте в миску к тесту муку и перемешайте, разделите тесто на две равные части. В одну добавьте 1 ст. л муки, в другую какао.

4. Форму для выпечки в диаметре 20 см смажьте маслом и ложкой поочередно наполните форму тестом. Зубочисткой сделайте узор и поставьте пирог к аэрогрилю на 175 градусов в режиме выпечки на 1 час.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: