Самый вкусный домашний пирог "Зебра": делимся самым точным рецептом
Самый простой и вкусный, бюджетный, домашний пирог – именно "Зебра", для приготовления которого нужно два вида теста, которые и придают десерту красивый, яркий узор.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего пирога "Зебра", который элементарно готовится.
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла
- 150 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 3 яйца
- 230 г муки + 1 ст.л
- щепотка соли
- 220 г кефира
- 0,5 ч л соды
- 1-2 ст л какао
Глазурь:
- 4 ст л кефира
- 2 ст л сахара
- 2 ст л какао
- 70 г масла сливочного
Способ приготовления:
1. Взбейте миксером мягкое масло, сахар, ванильный сахар, соль в течение 5 минут.
2. По одному введите яйца, налейте кефир, добавьте соду.
3. Просейте в миску к тесту муку и перемешайте, разделите тесто на две равные части. В одну добавьте 1 ст. л муки, в другую какао.
4. Форму для выпечки в диаметре 20 см смажьте маслом и ложкой поочередно наполните форму тестом. Зубочисткой сделайте узор и поставьте пирог к аэрогрилю на 175 градусов в режиме выпечки на 1 час.
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