Форшмак – это очень легкая и питательная закуска из сельди. Ее можно назвать настоящей визитной карточкой Одессы. А для того, чтобы у вас получилось сделать такую намазку в домашних условиях – обязательно добавьте один простой ингредиент, который очень влияет на вкус.

Идея приготовления самого вкусного одесского форшмака опубликована на странице фудблогера Наталии Бигуновой (natalibegunova) в Instagram. Особый вкус такие блюда добавляет зеленое яблоко.

Ингредиенты:

филе сельди – 700 г

репчатый лук – 2 шт.

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зеленые яблоки – 1 шт.

сливочное масло – 150 г

сок лимона – 1 ст.л.

молотый черный перец – по вкусу

куриное яйцо – 4 шт.

горчица – 1 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Филе сельди пропустить через мясорубку.

2. Яйца сварить вкрутую, очистить, отделить желтки от белка.

3. В желтки добавить сахар, лимон и растереть.

4. Получившуюся массу добавить в селедочный фарш.

5. Фарш перевернуть через мясорубку вместе с луком и яблоком.

6. Добавить горчицу, все хорошо перемешать, добавить перец и растительное масло. Яичные белки мелко порубить и добавить в селедочный фарш.

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