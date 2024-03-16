Самый вкусный форшмак из сельди: не забудьте об одном важном ингредиенте
Форшмак – это очень легкая и питательная закуска из сельди. Ее можно назвать настоящей визитной карточкой Одессы. А для того, чтобы у вас получилось сделать такую намазку в домашних условиях – обязательно добавьте один простой ингредиент, который очень влияет на вкус.
Идея приготовления самого вкусного одесского форшмака опубликована на странице фудблогера Наталии Бигуновой (natalibegunova) в Instagram. Особый вкус такие блюда добавляет зеленое яблоко.
Ингредиенты:
- филе сельди – 700 г
- репчатый лук – 2 шт.
- зеленые яблоки – 1 шт.
- сливочное масло – 150 г
- сок лимона – 1 ст.л.
- молотый черный перец – по вкусу
- куриное яйцо – 4 шт.
- горчица – 1 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Филе сельди пропустить через мясорубку.
2. Яйца сварить вкрутую, очистить, отделить желтки от белка.
3. В желтки добавить сахар, лимон и растереть.
4. Получившуюся массу добавить в селедочный фарш.
5. Фарш перевернуть через мясорубку вместе с луком и яблоком.
6. Добавить горчицу, все хорошо перемешать, добавить перец и растительное масло. Яичные белки мелко порубить и добавить в селедочный фарш.
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