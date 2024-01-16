Холодец – это не только традиционное блюдо на Рождество, но и украшение любого другого праздничного стола. Это очень питательное и полезное для суставов блюдо, благодаря которому организм насыщается нужными ему питательными веществами.

К сожалению, холодцы на столах украинских семей чаще всего появляются именно в праздники, ведь готовить это блюдо довольно долго. Но недавно фудблогер с ником ruslanagurtovaya в Instagram поделилась рецептом, благодаря которому холодец может стать привычным ежедневным блюдом.

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Ингредиенты

Куриные голени – 5 шт

Морковь – 1 шт

Соль

Лавровый лист

Перец горошком

Чеснок – 8 зубчиков

Желатин – 25 гр

Перепелиные яйца – по желанию

Зелень – по желанию

Способ приготовления

1. Выварить голени с морковью, добавить соль и специи.

2. Мясо отделяем от костей, а бульон процеживаем.

3. Чеснок добавляем и в бульон, и в мясо.

4. Желатин развести согласно инструкции на упаковке и добавить в бульон.

5. Мясо, яйца и морковь порезать и разложить по порционным тарелкам.

6. Залить все бульоном и отправить в холодильник до полного застывания.

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