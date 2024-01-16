Самый вкусный холодец, не вредящий фигуре: простой рецепт за 1 час
Холодец – это не только традиционное блюдо на Рождество, но и украшение любого другого праздничного стола. Это очень питательное и полезное для суставов блюдо, благодаря которому организм насыщается нужными ему питательными веществами.
К сожалению, холодцы на столах украинских семей чаще всего появляются именно в праздники, ведь готовить это блюдо довольно долго. Но недавно фудблогер с ником ruslanagurtovaya в Instagram поделилась рецептом, благодаря которому холодец может стать привычным ежедневным блюдом.
Ингредиенты
- Куриные голени – 5 шт
- Морковь – 1 шт
- Соль
- Лавровый лист
- Перец горошком
- Чеснок – 8 зубчиков
- Желатин – 25 гр
- Перепелиные яйца – по желанию
- Зелень – по желанию
Способ приготовления
1. Выварить голени с морковью, добавить соль и специи.
2. Мясо отделяем от костей, а бульон процеживаем.
3. Чеснок добавляем и в бульон, и в мясо.
4. Желатин развести согласно инструкции на упаковке и добавить в бульон.
5. Мясо, яйца и морковь порезать и разложить по порционным тарелкам.
6. Залить все бульоном и отправить в холодильник до полного застывания.
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