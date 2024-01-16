Самый вкусный холодец, не вредящий фигуре: простой рецепт за 1 час

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
1,9 т.
Самый вкусный холодец, не вредящий фигуре: простой рецепт за 1 час

Холодец – это не только традиционное блюдо на Рождество, но и украшение любого другого праздничного стола. Это очень питательное и полезное для суставов блюдо, благодаря которому организм насыщается нужными ему питательными веществами.

К сожалению, холодцы на столах украинских семей чаще всего появляются именно в праздники, ведь готовить это блюдо довольно долго. Но недавно фудблогер с ником ruslanagurtovaya в Instagram поделилась рецептом, благодаря которому холодец может стать привычным ежедневным блюдом.

Самый вкусный холодец, не вредящий фигуре: простой рецепт за 1 час
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Ингредиенты

  • Куриные голени – 5 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Соль
  • Лавровый лист
  • Перец горошком
  • Чеснок – 8 зубчиков
  • Желатин – 25 гр
  • Перепелиные яйца – по желанию
  • Зелень – по желанию

Способ приготовления

1. Выварить голени с морковью, добавить соль и специи.

Самый вкусный холодец, не вредящий фигуре: простой рецепт за 1 час

2. Мясо отделяем от костей, а бульон процеживаем.

Самый вкусный холодец, не вредящий фигуре: простой рецепт за 1 час

3. Чеснок добавляем и в бульон, и в мясо.

4. Желатин развести согласно инструкции на упаковке и добавить в бульон.

5. Мясо, яйца и морковь порезать и разложить по порционным тарелкам.

Самый вкусный холодец, не вредящий фигуре: простой рецепт за 1 час

6. Залить все бульоном и отправить в холодильник до полного застывания.

Самый вкусный холодец, не вредящий фигуре: простой рецепт за 1 час

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