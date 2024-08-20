Последние дни лета для украинцев будут достаточно жаркими. В таких случаях ситуацию спасает холодный борщ. Такое блюдо готовится на основе кефира, поэтому получается очень освежающим.

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Идея приготовления холодного освежающего борща опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Кроме кефира нужно добавить немного воды.

Ингредиенты:

свекла вареная или запеченная – 400 г

огурцы – 3 шт. (средние)

яйца вареные – 4 шт.

зелень (укроп, зеленый лук)

кефир – 1 л

вода – 1 л

соль

сахар

лимонная кислота

Способ приготовления:

1. Зелень мелко порезать и выслать в кастрюлю.

2. Можно посолить и перетереть ложкой, чтобы зелень дала больше вкуса и аромата.

3. Вареную свеклу, яйца и свежие огурцы натереть на большую терку.

4. Залить все кефиром и разбавить водой до нужной густоты (приблизительно 1:1).

5. По вкусу добавить соль, сахар, лимонную кислоту или лимонный сок.

6. Дать настояться в холодильнике в течение нескольких часов.

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