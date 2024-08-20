Самый вкусный холодный борщ на кефире: спасет от летней жары
Последние дни лета для украинцев будут достаточно жаркими. В таких случаях ситуацию спасает холодный борщ. Такое блюдо готовится на основе кефира, поэтому получается очень освежающим.
Идея приготовления холодного освежающего борща опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Кроме кефира нужно добавить немного воды.
Ингредиенты:
- свекла вареная или запеченная – 400 г
- огурцы – 3 шт. (средние)
- яйца вареные – 4 шт.
- зелень (укроп, зеленый лук)
- кефир – 1 л
- вода – 1 л
- соль
- сахар
- лимонная кислота
Способ приготовления:
1. Зелень мелко порезать и выслать в кастрюлю.
2. Можно посолить и перетереть ложкой, чтобы зелень дала больше вкуса и аромата.
3. Вареную свеклу, яйца и свежие огурцы натереть на большую терку.
4. Залить все кефиром и разбавить водой до нужной густоты (приблизительно 1:1).
5. По вкусу добавить соль, сахар, лимонную кислоту или лимонный сок.
6. Дать настояться в холодильнике в течение нескольких часов.
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