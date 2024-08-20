Самый вкусный холодный борщ на кефире: спасет от летней жары

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самый вкусный холодный борщ на кефире: спасет от летней жары

Последние дни лета для украинцев будут достаточно жаркими. В таких случаях ситуацию спасает холодный борщ. Такое блюдо готовится на основе кефира, поэтому получается очень освежающим.

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Идея приготовления холодного освежающего борща опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Кроме кефира нужно добавить немного воды.

Самый вкусный холодный борщ на кефире: спасет от летней жары

Ингредиенты:

  • свекла вареная или запеченная – 400 г
  • огурцы – 3 шт. (средние)
  • яйца вареные – 4 шт.
  • зелень (укроп, зеленый лук)
  • кефир – 1 л
  • вода – 1 л
  • соль
  • сахар
  • лимонная кислота

Способ приготовления:

Самый вкусный холодный борщ на кефире: спасет от летней жары

1. Зелень мелко порезать и выслать в кастрюлю.

2. Можно посолить и перетереть ложкой, чтобы зелень дала больше вкуса и аромата.

Самый вкусный холодный борщ на кефире: спасет от летней жары

3. Вареную свеклу, яйца и свежие огурцы натереть на большую терку.

Самый вкусный холодный борщ на кефире: спасет от летней жары

4. Залить все кефиром и разбавить водой до нужной густоты (приблизительно 1:1).

5. По вкусу добавить соль, сахар, лимонную кислоту или лимонный сок.

Самый вкусный холодный борщ на кефире: спасет от летней жары

6. Дать настояться в холодильнике в течение нескольких часов.

Самый вкусный холодный борщ на кефире: спасет от летней жары

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