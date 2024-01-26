Самый вкусный картофель по-селянски: в чем секрет хрустящей корочки
Настоящий картофель по-селянски нельзя просто пожарить на сковороде или запечь в духовке. Чтобы сверху на кусочках была хрустящая корочка, а середина мягкая – нужно совершить одну простую хитрость. Для этого вам понадобится кипяток.
Идея приготовления хрустящего картофеля по-селянски опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Сырые нарезанные кусочки перед запеканием нужно залить кипятком.
Ингрендиенты:
- 2 кг картофеля
- 2 ч.л. соли
- 1 ч.л. черного перца
- 2 ч.л. сладкой паприки
- 1,5 ч.л. сушеного чеснока
- 3-4 ст.л. кукурузного крахмала
- 3 ст.л. масла
Способ приготовления:
1. Картофель очень хорошо помыть и нарезать на 4-6 ломтиков.
2. Залить кипятком, накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут.
3. После этого картофель очень хорошо обсушить бумажным полотенцем.
4. Добавить соль, перец, сладкую паприку, сушеный чеснок, крахмал, растительное масло и очень хорошо перемешать.
5. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
6. Запекать при температуре 200 градусов 30 минут.
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