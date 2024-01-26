Настоящий картофель по-селянски нельзя просто пожарить на сковороде или запечь в духовке. Чтобы сверху на кусочках была хрустящая корочка, а середина мягкая – нужно совершить одну простую хитрость. Для этого вам понадобится кипяток.

Идея приготовления хрустящего картофеля по-селянски опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. Сырые нарезанные кусочки перед запеканием нужно залить кипятком.

Ингрендиенты:

2 кг картофеля

2 ч.л. соли

1 ч.л. черного перца

2 ч.л. сладкой паприки

1,5 ч.л. сушеного чеснока

3-4 ст.л. кукурузного крахмала

3 ст.л. масла

Способ приготовления:

1. Картофель очень хорошо помыть и нарезать на 4-6 ломтиков.

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2. Залить кипятком, накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут.

3. После этого картофель очень хорошо обсушить бумажным полотенцем.

4. Добавить соль, перец, сладкую паприку, сушеный чеснок, крахмал, растительное масло и очень хорошо перемешать.

5. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

6. Запекать при температуре 200 градусов 30 минут.

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