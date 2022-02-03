Самый вкусный киевский снек или 10 сосисок в тесте: Владимир Ярославский делится легендарным рецептом
О киевской перепичке "ходят" легенды уже много лет. Стоит отметить, то ее особенность в том, что изделия всегда свежие, вкусные и безопасные. Важно, что вы сможете приготовить их и дома, достаточно всего лишь выбрать удачный рецепт и главное – сделать правильно тесто.
Кулинар, судья "МастреШеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусного киевского снека, который состоит из теста и сосисок.
Советы от кулинара:
1. Не делайте тесто слишком жидким, потому что оно будет прилипать к поверхности и возьмет много жира.
2. Не делайте тесто и слишком густым, тогда блюдо будет "забитым" и не воздушным.
3. Дайте тесту хорошо подойти, перед тем, как готовить.
Ингредиенты:
теплая вода – 350 г
мука – 520-540 г
сосиски – 10 шт.
сахар – 35-40 г
сухие дрожжи – 8-10 г
соль – 10 г
масло для фритюра – 1 л
Способ приготовления:
1. В теплой воде растворите сахар и дрожжи, дайте им постоять 15-17 минут, чтобы дрожжи стали активными.
2. Муку просейте, добавьте соль и добавьте воду с дрожжами, замесите тесто. Оно должно быть эластичным, но даде если прилипает к рукам – это не страшно.
3. Готовое тесто хорошо замесите, переложите в миску, накройте тканью и пусть так подходит около 1 часа.
4. После сделайте из него 10 кусочков и придайте им прямоугольную форму.
5. Заверните сосиски в тесто, обязательно поднимите края, как на вареники и дайте им еще постоять, чтобы они увеличились еще.
6. Возьмите растительное масло без запаха и хорошо его нагрейте – до 180 С. Переложите туда снеки и жарьте около 1-2 минут каждый.
7. Переложите их обязательно на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек и можно подавать вкусное и ароматное блюдо.
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