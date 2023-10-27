Крем-брюле – это изысканный французский десерт с ярким ванильным ароматом и золотистой хрустящей корочкой. Его очень легко приготовить в домашних условиях. Традиционно брюле делают на молоке или сливках и дополняют ванилью.

Фудблогер Екатерина с ником katyamull на своей странице в Instagram поделилась рецептом крем-брюле со сливками.

Ингредиенты:

сливки 35% – 500 мл

желтки – 3 шт

сахарная пудра\сахар – 50 г

ванильный сахар – 20 г

Способ приготовления:

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1. В миску положить желтки и насыпать сахар. Тщательно перемешать все до растворения.

2. В полученную массу налить сливки комнатной температуры и добавить ванильный сахар. Разлить массу в формочки.

3. Формочки поставить на противень и налить на него кипяток. Вода должна доходить до середины форм. Выпекать в разогретой до 150 градусов духовке 50-60 минут.

4. Готовый десерт достать из духовки, охолодить и оставить в холодильнике на 2-4 часа.

5. На этом этапе насыпать на поверхность десерта сахар и карамелизовать его газовой горелкой. Если нет газовой горелки, то формочки из крем-брюле следует поставить на решетку в духовку под максимально нагретый гриль на 5-7 минут при температуре 250 градусов. Как только сахар станет золотистым, достать формочки из духовки. Приятного аппетита!

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