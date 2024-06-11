Самый вкусный молодой картофель с сыром в духовке: лучше отварного
Ароматный молодой картофель – это настоящий вкус лета. Чаще овощ просто отваривают. Но гораздо вкуснее будет запечь его с сыром.
Идея приготовления самого вкусного молодого картофеля с сыром опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Есть блюдо лучше всего горячим.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 1 кг.
- соль
- чеснок – 2 зубчика
- укроп
- масло – 100 г
- масло
- сыр – 150 г (гауда, камамбер, горгонзола, едам, маасдам, ементаль)
Способ приготовления:
1. Картошку варить около 15-20 минут.
2. Слить воду и убрать лишнюю влагу салфетками.
3. В сковороду влить и добавить масло.
4. Всыпать картофель и жарить до золотистого цвета.
5. В конце добавить измельченный чеснок и укроп.
6. На сковороде расплавить сыр и при подаче вылить в картофель.
7. Есть нужно сразу, пока сыр не застыл.
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