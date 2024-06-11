Ароматный молодой картофель – это настоящий вкус лета. Чаще овощ просто отваривают. Но гораздо вкуснее будет запечь его с сыром.

Идея приготовления самого вкусного молодого картофеля с сыром опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Есть блюдо лучше всего горячим.

Ингредиенты:

молодой картофель – 1 кг.

соль

чеснок – 2 зубчика

укроп

масло – 100 г

масло

сыр – 150 г (гауда, камамбер, горгонзола, едам, маасдам, ементаль)

Способ приготовления:

1. Картошку варить около 15-20 минут.

2. Слить воду и убрать лишнюю влагу салфетками.

3. В сковороду влить и добавить масло.

4. Всыпать картофель и жарить до золотистого цвета.

5. В конце добавить измельченный чеснок и укроп.

6. На сковороде расплавить сыр и при подаче вылить в картофель.

7. Есть нужно сразу, пока сыр не застыл.

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