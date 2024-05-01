Мясные рулеты можно готовить с разными начинками, например, с грибами, чесноком, специями. Для того, чтобы он был сочным, мясо оставьте промариноваться минимум на несколько часов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного мясного рулета с грибами.

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Ингредиенты:

1-1,5 кг свинины (у меня вырезка)

приправа для мяса

2-3 зубчика чеснока

2-3 чайные ложки горчицы

400 г грибов шампиньонов

1 луковица соль, перец – по вкусу

смесь зеленая

100 г твердого сыра

Способ приготовления:

1. Кусок мяса примерно один-полтора килограмма, разрежьте и немного отбейте его.

2. Посыпьте приправой для мяса, а также натрите 2 зубчика чеснока, и сверху выложите горчицу. Натрите этим всем одну сторону мяса. Переворачиваем и все тоже самое повторяем с другой стороны. Оставьте мясо мариноваться в холодильнике как минимум на 2 часа, а лучше на ночь.

3. Тем временем нарежьте и обжарьте шампиньоны. Когда лишняя вода испарилась, добавьте масло и нарезанную одну луковицу, жарьте до готовности. Затем посолите и поперчите по вкусу и добавьте смесь сушеной зелени, перемешайте и жарьте еще несколько минут.

4. Выложите грибы на мясо, далее натертый сыр и тесно скрутите в рулет, лучше связать нитью для надежности.

5. Также замотайте рулет в пергамент и два листа фольги. И ставьте выпекать в разогретую до 160 духовку примерно на полтора часа. После чего выключите и оставьте мясо постоять в духовке примерно 30-40 минут.

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