Самый вкусный паштет из печени с солеными лимонами по рецепту Евгения Клопотенко

Печеночный паштет – одна из самых вкусных и простых намазок для хлеба, которую очень просто можно приготовить дома всего за 20 минут.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился в Instagram рецептом очень вкусного печеночного паштета с солеными лимонами, который вы с легкостью приготовите дома.

Ингредиенты:

куриная печень – 400 г

коньяк – 50 мл

крем-сыр – 150 г

лук – 1 шт.

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сливочное масло – 30 г

лимон – 1 шт.

чабрец – веточка

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте лук и пожарьте до золотистости на сливочном масле, посолите, поперчите и добавьте чабрец.

2. Туда же бросьте печень и влейте коньяк, готовьте до готовности печени.

3. После обязательно достаньте чабрец, переложите печень в блендер, добавьте сыр и перебейте до однородности.

4. Лимон порежьте очень мелко, посолите.

5. Готовый паштет можно хранить в холодильнике 4-5 дней.

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