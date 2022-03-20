Самый вкусный паштет из печени с солеными лимонами по рецепту Евгения Клопотенко
Печеночный паштет – одна из самых вкусных и простых намазок для хлеба, которую очень просто можно приготовить дома всего за 20 минут.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился в Instagram рецептом очень вкусного печеночного паштета с солеными лимонами, который вы с легкостью приготовите дома.
Ингредиенты:
куриная печень – 400 г
коньяк – 50 мл
крем-сыр – 150 г
лук – 1 шт.
сливочное масло – 30 г
лимон – 1 шт.
чабрец – веточка
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте лук и пожарьте до золотистости на сливочном масле, посолите, поперчите и добавьте чабрец.
2. Туда же бросьте печень и влейте коньяк, готовьте до готовности печени.
3. После обязательно достаньте чабрец, переложите печень в блендер, добавьте сыр и перебейте до однородности.
4. Лимон порежьте очень мелко, посолите.
5. Готовый паштет можно хранить в холодильнике 4-5 дней.
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