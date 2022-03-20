Самый вкусный паштет из печени с солеными лимонами по рецепту Евгения Клопотенко

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,8 т.
Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусного паштета

Печеночный паштет – одна из самых вкусных и простых намазок для хлеба, которую очень просто можно приготовить дома всего за 20 минут.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился в Instagram рецептом очень вкусного печеночного паштета с солеными лимонами, который вы с легкостью приготовите дома.

Рецепт паштета

Ингредиенты:

  • куриная печень – 400 г

  • коньяк – 50 мл

  • крем-сыр – 150 г

  • лук – 1 шт.

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Домашний паштет

  • сливочное масло – 30 г

  • лимон – 1 шт.

  • чабрец – веточка

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте лук и пожарьте до золотистости на сливочном масле, посолите, поперчите и добавьте чабрец.

2. Туда же бросьте печень и влейте коньяк, готовьте до готовности печени.

Печень для паштета

3. После обязательно достаньте чабрец, переложите печень в блендер, добавьте сыр и перебейте до однородности.

Приготовление паштета

4. Лимон порежьте очень мелко, посолите.

Паштет с лимоном

5. Готовый паштет можно хранить в холодильнике 4-5 дней.

Вкусный паштет

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