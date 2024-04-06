Когда в холодильнике есть печеночный паштет – всегда будет чем перекусить. На приготовление нужно потратить совсем немного времени, а затем просто намазать хлебом или делать из такого паштета разнообразные праздничные закуски. А для лучшего вкуса нужно добавить один особый ингредиент – коньяк.

Идея приготовления вкусного печеночного паштета с коньяком опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Хранить готовую закуску можно прямо в контейнере.

Ингредиенты:

1 кг печени

2 средних лучка

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3 средние моркови

пучок тимьяна

100 мл коньяка

300 мл сливок (33% жирности)

180 г масла 82,5% жирности

соль и молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Почищенный лук и морковь порезать на средние кубики.

2. В сковороде разогреть половину сливочного масла и обжарить лук с морковью.

3. Нарезать печень мелким кубиком и добавить в морковь с луком. Жарить 25 минут, периодически перемешивая.

4. После этого добавить коньяк, сливки и тимян.

5. Тушим все еще 30 минут.

6. Вынуть из сковородки тимян и добавить в будущий паштет соль, перец и оставшееся сливочное масло.

7. Перемешать до полного растворения масла.

8. Пересыпать все в миску или другую удобную емкость.

9. Взбить все блендером до однородной массы без комочков.

10. Переложить в баночки или контейнеры для хранения.

11. Дать остыть, а затем поставить в холодильник для стабилизации минимум в час.

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