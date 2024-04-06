Самый вкусный печеночный паштет с секретным ингредиентом: обязательно добавьте его
Когда в холодильнике есть печеночный паштет – всегда будет чем перекусить. На приготовление нужно потратить совсем немного времени, а затем просто намазать хлебом или делать из такого паштета разнообразные праздничные закуски. А для лучшего вкуса нужно добавить один особый ингредиент – коньяк.
Идея приготовления вкусного печеночного паштета с коньяком опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Хранить готовую закуску можно прямо в контейнере.
Ингредиенты:
- 1 кг печени
- 2 средних лучка
- 3 средние моркови
- пучок тимьяна
- 100 мл коньяка
- 300 мл сливок (33% жирности)
- 180 г масла 82,5% жирности
- соль и молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Почищенный лук и морковь порезать на средние кубики.
2. В сковороде разогреть половину сливочного масла и обжарить лук с морковью.
3. Нарезать печень мелким кубиком и добавить в морковь с луком. Жарить 25 минут, периодически перемешивая.
4. После этого добавить коньяк, сливки и тимян.
5. Тушим все еще 30 минут.
6. Вынуть из сковородки тимян и добавить в будущий паштет соль, перец и оставшееся сливочное масло.
7. Перемешать до полного растворения масла.
8. Пересыпать все в миску или другую удобную емкость.
9. Взбить все блендером до однородной массы без комочков.
10. Переложить в баночки или контейнеры для хранения.
11. Дать остыть, а затем поставить в холодильник для стабилизации минимум в час.
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