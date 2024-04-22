Самый вкусный печеночный торт, который понравится даже детям: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самый вкусный печеночный торт, который понравится даже детям: как приготовить

Чтобы печень была действительно вкусной – ее нужно правильно приготовить. Если продукт просто пожарить кусочками на сковороде – он будет достаточно горьковатым, а также жестким. Поэтому лучшее решение – сделать торт из печеночных блинчиков.

Идея приготовления вкусного печеночного торта опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirka_recipes в Instagram. Для начинки можно выбрать грибы и плавленый сыр.

Самый вкусный печеночный торт, который понравится даже детям: как приготовить

Ингредиенты:

  • куриная печень – 400 г
  • молоко – 200 г
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  • яйца – 2 шт.
  • мука – 3 ст.л.
  • соль – щепотка
  • масло – 1 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • шампиньоны – 200 г
  • морковь –1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • плавленый сырок – 2 шт.
  • майонез – 200 г.
  • соль, перец
  • сливочное масло

Способ приготовления:

Самый вкусный печеночный торт, который понравится даже детям: как приготовить

1. В миске соединить печень, молоко, яйца, муку, соль.

2. Взбить погружным блендером до однородности.

Самый вкусный печеночный торт, который понравится даже детям: как приготовить

3. Добавить ложку растительного масла и еще раз перемешать.

4. Жарить блины на сухой сковороде с обеих сторон до румяности.

Самый вкусный печеночный торт, который понравится даже детям: как приготовить

5. Тем временем обжарить на сливочном масле грибы, добавить мелко нарезанный лук и натертую морковь, посолить, поперчить.

6. Готовить к мягкости.

Самый вкусный печеночный торт, который понравится даже детям: как приготовить

7. Переложить в тарелку, смешать с натертым плавленым сыром.

8. Заправить майонезом.

Самый вкусный печеночный торт, который понравится даже детям: как приготовить

9. Каждый блинчик смазать начинкой и накрыть следующим.

10. Последний блинчик смазываем только майонезом и украшаем по вкусу: натертым сыром, зеленым луком.

Самый вкусный печеночный торт, который понравится даже детям: как приготовить

11. Поставить в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

Самый вкусный печеночный торт, который понравится даже детям: как приготовить

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