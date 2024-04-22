Чтобы печень была действительно вкусной – ее нужно правильно приготовить. Если продукт просто пожарить кусочками на сковороде – он будет достаточно горьковатым, а также жестким. Поэтому лучшее решение – сделать торт из печеночных блинчиков.

Идея приготовления вкусного печеночного торта опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirka_recipes в Instagram. Для начинки можно выбрать грибы и плавленый сыр.

Ингредиенты:

куриная печень – 400 г

молоко – 200 г

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яйца – 2 шт.

мука – 3 ст.л.

соль – щепотка

масло – 1 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

шампиньоны – 200 г

морковь –1 шт.

лук – 1 шт.

плавленый сырок – 2 шт.

майонез – 200 г.

соль, перец

сливочное масло

Способ приготовления:

1. В миске соединить печень, молоко, яйца, муку, соль.

2. Взбить погружным блендером до однородности.

3. Добавить ложку растительного масла и еще раз перемешать.

4. Жарить блины на сухой сковороде с обеих сторон до румяности.

5. Тем временем обжарить на сливочном масле грибы, добавить мелко нарезанный лук и натертую морковь, посолить, поперчить.

6. Готовить к мягкости.

7. Переложить в тарелку, смешать с натертым плавленым сыром.

8. Заправить майонезом.

9. Каждый блинчик смазать начинкой и накрыть следующим.

10. Последний блинчик смазываем только майонезом и украшаем по вкусу: натертым сыром, зеленым луком.

11. Поставить в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

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