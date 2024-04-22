Самый вкусный печеночный торт, который понравится даже детям: как приготовить
Чтобы печень была действительно вкусной – ее нужно правильно приготовить. Если продукт просто пожарить кусочками на сковороде – он будет достаточно горьковатым, а также жестким. Поэтому лучшее решение – сделать торт из печеночных блинчиков.
Идея приготовления вкусного печеночного торта опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirka_recipes в Instagram. Для начинки можно выбрать грибы и плавленый сыр.
Ингредиенты:
- куриная печень – 400 г
- молоко – 200 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 3 ст.л.
- соль – щепотка
- масло – 1 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- шампиньоны – 200 г
- морковь –1 шт.
- лук – 1 шт.
- плавленый сырок – 2 шт.
- майонез – 200 г.
- соль, перец
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. В миске соединить печень, молоко, яйца, муку, соль.
2. Взбить погружным блендером до однородности.
3. Добавить ложку растительного масла и еще раз перемешать.
4. Жарить блины на сухой сковороде с обеих сторон до румяности.
5. Тем временем обжарить на сливочном масле грибы, добавить мелко нарезанный лук и натертую морковь, посолить, поперчить.
6. Готовить к мягкости.
7. Переложить в тарелку, смешать с натертым плавленым сыром.
8. Заправить майонезом.
9. Каждый блинчик смазать начинкой и накрыть следующим.
10. Последний блинчик смазываем только майонезом и украшаем по вкусу: натертым сыром, зеленым луком.
11. Поставить в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.
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