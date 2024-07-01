Самый вкусный печеный картофель: легкий рецепт вкусного гарнира для ужина
Печеный картофель с хрустящей корочкой может выступать как самостоятельное блюдо, или в качестве вкусного гарнира. У каждого человека есть свой собственный рецепт приготовления картофеля, по которому блюдо получается очень вкусным.
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram представил рецепт картофеля, который по его мнению является самым удачным. Оказывается, для этого нужны только простые составляющие
Ингредиенты
- Картофель
- Масло
- Соль
- Перец
- Укроп
- Чеснок
Способ приготовления
1.Картофель очистить, отварить и слить воду.
2. В форму налить масло, как на видео и отправить в разогретую духовку, пока не закипит.
3. Положить картофель в горячее масло, посолить, поперчить.
4. Укроп и чеснок измельчить, смешать с растительным маслом и полить картофель.
5. Запекать до золотистого цвета.
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