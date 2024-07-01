Печеный картофель с хрустящей корочкой может выступать как самостоятельное блюдо, или в качестве вкусного гарнира. У каждого человека есть свой собственный рецепт приготовления картофеля, по которому блюдо получается очень вкусным.

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Шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram представил рецепт картофеля, который по его мнению является самым удачным. Оказывается, для этого нужны только простые составляющие

Ингредиенты

Картофель

Масло

Соль

Перец

Укроп

Чеснок

Способ приготовления

1.Картофель очистить, отварить и слить воду.

2. В форму налить масло, как на видео и отправить в разогретую духовку, пока не закипит.

3. Положить картофель в горячее масло, посолить, поперчить.

4. Укроп и чеснок измельчить, смешать с растительным маслом и полить картофель.

5. Запекать до золотистого цвета.

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