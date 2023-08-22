Православные верующие будут отмечать Ореховый Спас уже 29 августа. По традиции в этот день несут в церковь яблоки, мед, орехи, хлеб, как символ благодарности за урожай этого года. Из продуктов, которые освятили, можно готовить разнообразные блюда для всей семьи.

Идея приготовления пирога на Ореховый Спас опубликована на странице фудблогера Ирины Паращак (iryna_parashchak) в Instagram. Главным ингредиентом здесь, конечно, орехи.

Ингредиенты для начинки:

300 г молотых орехов (грецких)

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200 г сахара

1 белок

Ингредиенты для теста:

250 г масла

200 г сахара

250 сметаны

1 ч.л. соды

400-500 г муки

желток для смазки

Способ приготовления начинки:

1. В ореховую начинку добавить сахар.

2. Добавить белок.

3. Все перемешать и отставить.

Способ приготовления теста:

1. Масло комнатной температуры растереть с сахаром.

2. В 1/3 часть сметаны добавить соду и когда произойдет реакция добавить в общую массу.

3. Положить остатки сметаны.

4. Добавить муку. Тесто должно быть свободным, не тугим.

5. Разделить на 2 части.

6. Распределить одну часть по форме 24-26 диаметром.

7. Выложить начинку, прикрыть второй частью теста.

8. Смазать желтком.

9. Печь при температуре 180 градусов 35-45 минут до золотистого цвета.

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