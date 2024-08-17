Для уютных семейных чаепитий идеально подходит рыхлый сливовый пирог. Именно сейчас сезон таких фруктов, поэтому выпечка будет очень сочной. А тесто элементарное – дрожжи для него не пригодятся.

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Идея приготовления рыхлого сливового пирога опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by ilona в Instagram. Будет вкуснее, если сверху посыпать смесью сахара и корицы.

Ингредиенты:

сахар – 140 г

сливочное масло – 115 г

мука – 160 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

корица – 1 ч.л.

сливы – 4-6 шт.

Способ приготовления:

1. Мягкое масло хорошо перетереть со 110 г сахара.

2. Добавить соль и яйца.

3. Хорошо все взбить венчиком до однородной смеси.

4. Просеять муку с разрыхлителем и хорошо все перемешать – должно получиться густое тесто.

5. Выложить тесто в смазанную маслом форму, добавить половинки слив по всей поверхности.

6. В отдельной емкости смешать 30 г сахара и корицы.

7. Посыпать щедро пирог.

8. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

9. Когда пирог немного остыл, можно вынимать из формы и нарезать на порционные кусочки.

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