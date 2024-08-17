Самый вкусный пирог со сливами: как приготовить пышное тесто
Для уютных семейных чаепитий идеально подходит рыхлый сливовый пирог. Именно сейчас сезон таких фруктов, поэтому выпечка будет очень сочной. А тесто элементарное – дрожжи для него не пригодятся.
Идея приготовления рыхлого сливового пирога опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by ilona в Instagram. Будет вкуснее, если сверху посыпать смесью сахара и корицы.
Ингредиенты:
- сахар – 140 г
- сливочное масло – 115 г
- мука – 160 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- яйца – 2 шт.
- соль – щепотка
- корица – 1 ч.л.
- сливы – 4-6 шт.
Способ приготовления:
1. Мягкое масло хорошо перетереть со 110 г сахара.
2. Добавить соль и яйца.
3. Хорошо все взбить венчиком до однородной смеси.
4. Просеять муку с разрыхлителем и хорошо все перемешать – должно получиться густое тесто.
5. Выложить тесто в смазанную маслом форму, добавить половинки слив по всей поверхности.
6. В отдельной емкости смешать 30 г сахара и корицы.
7. Посыпать щедро пирог.
8. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
9. Когда пирог немного остыл, можно вынимать из формы и нарезать на порционные кусочки.
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