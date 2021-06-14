"Морозиво з помаранчами робити тим же способом, що й цитринове, лише замість восьми лимонів треба взяти шість помаранчів..." Це один із записів у нотатках львів'янина Олександра Гусаржевського. Рецепти з другої половини 18 століття нещодавно знайшов у архіві історик Ігор Ліло.

А ось, наприклад, Ромуальда Тарнавська пише у містечку Косів у Карпатах у 1901 році: "...замість вин непевного походження, до глінтвейнів та зуп додаємо наш домашній яблучний сидр. Поза тим вживаємо для своїх страв соєвий соус японського походження, який робимо з сої. Її боби перетираємо, легко смажимо і довго ферментуємо... Ще один додаток – печериці і трюфелі, які нам привозять у металевих контейнерах з Любичі королівської. До солодощів не шкодуємо мигдалевих пластівців...".

"Спечи телятину як звичайно, виложити на стільницю, понадкраювати острим ножом, наложити бешамелем...", – це вже Леонтина Лучаківська, у книзі, виданій у Львові 1910 року.

"Для паски візьми 96 жовтків та кілька яєць і не шкодуй, господине, шафрану...", – то Зиновія Клиновецька у книзі, виданій у Львові 1913 року.

"Общипайте паву у звичний спосіб...", – Ольга Франко у книзі, виданій у Львові 1926 року...

Ну і знову до морозива. "На додаток до всіх задоволень ми від пуза наїлися шовковичного морозива з медом. Удома ми ніколи не спокушалися морозивом, але тепер дивимося на нього з захватом", - пише Марк Твен у своїх спогадах про українське місто Одесу 1867 року.

Натомість ще досі тисячі пострадяньких зомбі розповідають нам про "самий вкусний совєцкій пломбір" і "сервелат по ГОСТу"... Так от, до приходу совка у нас розвивалася сильна самобутня гастрономічна культура, яку ледве не вбили "вкусной і здоровой піщей" з купою маргарину та паперовими сосисками. Запихайте таким людям їхні історії про вкусний пломбір у те місце, яким вони думають...

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