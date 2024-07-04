Салат с курицей обычно заправляют майонезом. Но с ней блюдо получается достаточно жирным. Потому можно использовать сметану, а также добавить сочные свежие овощи.

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Идея приготовления вкусного салата с курицей без майонеза опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Также добавьте грибы.

Ингредиенты:

куриное филе (отварное) – 1 шт.

яйца – 3 шт.

огурцы – 2 шт.

шампиньоны маринованные – 1 банка

соль – по вкусу.

сметана – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Филе нарезать на кусочки.

2. Огурцы порезать соломкой.

3. Шампиньоны нарезать на кусочки.

4. Яйца измельчить соломкой.

5. Посолить по вкусу.

6. Заправить сметаной.

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