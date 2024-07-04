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Самый вкусный салат с курицей без майонеза: чем лучше заправить блюдо
Салат с курицей обычно заправляют майонезом. Но с ней блюдо получается достаточно жирным. Потому можно использовать сметану, а также добавить сочные свежие овощи.
Идея приготовления вкусного салата с курицей без майонеза опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Также добавьте грибы.
Ингредиенты:
- куриное филе (отварное) – 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- огурцы – 2 шт.
- шампиньоны маринованные – 1 банка
- соль – по вкусу.
- сметана – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Филе нарезать на кусочки.
2. Огурцы порезать соломкой.
3. Шампиньоны нарезать на кусочки.
4. Яйца измельчить соломкой.
5. Посолить по вкусу.
6. Заправить сметаной.
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