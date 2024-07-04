Самый вкусный салат с курицей без майонеза: чем лучше заправить блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самый вкусный салат с курицей без майонеза: чем лучше заправить блюдо

Салат с курицей обычно заправляют майонезом. Но с ней блюдо получается достаточно жирным. Потому можно использовать сметану, а также добавить сочные свежие овощи.

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Идея приготовления вкусного салата с курицей без майонеза опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Также добавьте грибы.

Самый вкусный салат с курицей без майонеза: чем лучше заправить блюдо

Ингредиенты:

  • куриное филе (отварное) – 1 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • огурцы – 2 шт.
  • шампиньоны маринованные – 1 банка
  • соль – по вкусу.
  • сметана – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Самый вкусный салат с курицей без майонеза: чем лучше заправить блюдо

1. Филе нарезать на кусочки.

Самый вкусный салат с курицей без майонеза: чем лучше заправить блюдо

2. Огурцы порезать соломкой.

Самый вкусный салат с курицей без майонеза: чем лучше заправить блюдо

3. Шампиньоны нарезать на кусочки.

4. Яйца измельчить соломкой.

Самый вкусный салат с курицей без майонеза: чем лучше заправить блюдо

5. Посолить по вкусу.

6. Заправить сметаной.

Самый вкусный салат с курицей без майонеза: чем лучше заправить блюдо

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