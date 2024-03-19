Самый вкусный салат с курицей и ананасами: что добавить в блюдо для лучшего вкуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самый вкусный салат с курицей и ананасами: что добавить в блюдо для лучшего вкуса

Курица с ананасами – это идеальное сочетание для салата. Такое блюдо часто можно встретить на праздничном столе. Для заправки идеально подходят майонез, а также не забудьте еще несколько простых компонентов.

Идея приготовления майонезного салата с курицей и ананасами опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Для лучшего вкуса также добавьте грибы и много сыра.

Самый вкусный салат с курицей и ананасами: что добавить в блюдо для лучшего вкуса

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
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  • шампиньоны – 250 г
  • лук – 1 шт.(маленький)
  • яйца – 3 шт.
  • сыр (любой) – 220 г
  • ананас консервированный – 300 г
  • майонез – по вкусу
  • чеснок – 3 зубчика
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Самый вкусный салат с курицей и ананасами: что добавить в блюдо для лучшего вкуса

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде.

2. Порезать кубиками либо соломкой по желанию.

Самый вкусный салат с курицей и ананасами: что добавить в блюдо для лучшего вкуса

3. Смазать майонезом с чесноком.

4. Выложить обжаренные грибы с луком.

Самый вкусный салат с курицей и ананасами: что добавить в блюдо для лучшего вкуса

5. Сделать сеточку из майонеза.

6. Выложить дальше яйца, снова немного майонеза.

Самый вкусный салат с курицей и ананасами: что добавить в блюдо для лучшего вкуса

7. Натереть сыр, смазать еще раз немного майонезом.

8. Засыпать все консервированными ананасами.

Самый вкусный салат с курицей и ананасами: что добавить в блюдо для лучшего вкуса

9. Украсить зеленью по желанию.

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