Самый вкусный салат с печенью: пошаговый рецепт из доступных продуктов
Печень – это продукт, богатый полезными витаминами и микроэлементами. Из него можно приготовить много разнообразных блюд, например закуски, пироги, пирожки и т.д. Но самым популярным блюдом является салат. С ней это блюдо получается интересное и невероятно изысканное.
Как приготовить салат с печенью, в TikTok рассказала фудблогер ann food. Как оказалось, ничего сложного в этом нет. Кроме этого, не понадобятся дорогостоящие продукты.
Ингредиенты
- Печень
- Огурцы маринованные
- Лук
- Шампиньоны
- Морковь
- Майонез
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Печень отвариваем до готовности.
2. Шампиньоны нарезаем тонкими слайсами и обжариваем на сковороде с маслом.
3. Лук нарезаем кубиком и тоже обжариваем.
4. Маринованные огурцы нарезаем на ломтики и складываем в лук и шампиньоны в глубокую емкость.
5. Морковь натираем на большой терке и пассеруем до мягкости.
6. Добавляем отварную на охлажденную печень, нарезанную на удобные куски.
7. Добавляем майонез, перемешиваем и доводим по вкусу солью и перцем.
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