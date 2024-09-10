Самый вкусный салат с печенью: пошаговый рецепт из доступных продуктов

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Самый вкусный салат с печенью: пошаговый рецепт из доступных продуктов

Печень – это продукт, богатый полезными витаминами и микроэлементами. Из него можно приготовить много разнообразных блюд, например закуски, пироги, пирожки и т.д. Но самым популярным блюдом является салат. С ней это блюдо получается интересное и невероятно изысканное.

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Как приготовить салат с печенью, в TikTok рассказала фудблогер ann food. Как оказалось, ничего сложного в этом нет. Кроме этого, не понадобятся дорогостоящие продукты.

Самый вкусный салат с печенью: пошаговый рецепт из доступных продуктов

Ингредиенты

  • Печень
  • Огурцы маринованные
  • Лук
  • Шампиньоны
  • Морковь
  • Майонез
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1.Печень отвариваем до готовности.

Самый вкусный салат с печенью: пошаговый рецепт из доступных продуктов

2. Шампиньоны нарезаем тонкими слайсами и обжариваем на сковороде с маслом.

3. Лук нарезаем кубиком и тоже обжариваем.

Самый вкусный салат с печенью: пошаговый рецепт из доступных продуктов

4. Маринованные огурцы нарезаем на ломтики и складываем в лук и шампиньоны в глубокую емкость.

5. Морковь натираем на большой терке и пассеруем до мягкости.

6. Добавляем отварную на охлажденную печень, нарезанную на удобные куски.

Самый вкусный салат с печенью: пошаговый рецепт из доступных продуктов

7. Добавляем майонез, перемешиваем и доводим по вкусу солью и перцем.

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