Печень – это продукт, богатый полезными витаминами и микроэлементами. Из него можно приготовить много разнообразных блюд, например закуски, пироги, пирожки и т.д. Но самым популярным блюдом является салат. С ней это блюдо получается интересное и невероятно изысканное.

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Как приготовить салат с печенью, в TikTok рассказала фудблогер ann food. Как оказалось, ничего сложного в этом нет. Кроме этого, не понадобятся дорогостоящие продукты.

Ингредиенты

Печень

Огурцы маринованные

Лук

Шампиньоны

Морковь

Майонез

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Печень отвариваем до готовности.

2. Шампиньоны нарезаем тонкими слайсами и обжариваем на сковороде с маслом.

3. Лук нарезаем кубиком и тоже обжариваем.

4. Маринованные огурцы нарезаем на ломтики и складываем в лук и шампиньоны в глубокую емкость.

5. Морковь натираем на большой терке и пассеруем до мягкости.

6. Добавляем отварную на охлажденную печень, нарезанную на удобные куски.

7. Добавляем майонез, перемешиваем и доводим по вкусу солью и перцем.

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