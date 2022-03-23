Самый вкусный штрудель с яблоками на слоеном тесте: как приготовить
Если хочется чего-нибудь вкусненького на завтрак или просто к чаю, то идеальным вариантом для этого станет штрудель. Главное, чтобы под рукой было готовое слоеное тесто, а что касается начинки – это точно не будет проблемой. Можно приготовить его с яблоками и орехами, сыром, ягодами или вареньем – как душа пожелает.
Рецептом яблочного штурделя на слоеном тесте поделилась фудблогер Виктория Дидус (victoria_didus) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
слоеное тесто
яблоки
сливочное масло (растопленное)
орехи
сахар
корица
Способ приготовления:
1. Раскатать слоеное тесто.
2. Нарезать яблоки кубиками.
3. Тесто смазать растопленным сливочным маслом и посыпать корицей с сахаром.
4. Выложить яблоки и орехи. Завернуть в рулет.
5. Помазать штрудель взбитым желтком.
6. Выпекать 40 минут при 200 С 40 минут.
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