Самый вкусный штрудель с яблоками на слоеном тесте: как приготовить

Если хочется чего-нибудь вкусненького на завтрак или просто к чаю, то идеальным вариантом для этого станет штрудель. Главное, чтобы под рукой было готовое слоеное тесто, а что касается начинки – это точно не будет проблемой. Можно приготовить его с яблоками и орехами, сыром, ягодами или вареньем – как душа пожелает.

Рецептом яблочного штурделя на слоеном тесте поделилась фудблогер Виктория Дидус (victoria_didus) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто

яблоки

сливочное масло (растопленное)

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орехи

сахар

корица

Способ приготовления:

1. Раскатать слоеное тесто.

2. Нарезать яблоки кубиками.

3. Тесто смазать растопленным сливочным маслом и посыпать корицей с сахаром.

4. Выложить яблоки и орехи. Завернуть в рулет.

5. Помазать штрудель взбитым желтком.

6. Выпекать 40 минут при 200 С 40 минут.

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