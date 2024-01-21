Самый вкусный сырный картофель на ужин от Эктора Хименеса-Браво: рецепт
Ни для кого не секрет, что Эктор Хименес-Браво является едва ли не самым известным шеф-поваром Украины. Его рецепты всегда популярны, ведь блюда, приготовленные по ним, получаются питательными, со сбалансированным вкусом, бюджетные и, конечно же, вкусные.
А недавно в Instagram Эктор поделился еще одним своим рецептом, который следует приготовить абсолютно всем. Речь идет о рецепте сырного картофеля. Это невероятное блюдо для любителей сочетания вкусов картофеля и сыра моцарелла. Готовится это блюдо легко, быстро и без добавления дорогих ингредиентов. А еще, ее можно даже сделать из вчерашнего картофеля.
Ингредиенты
- Отварной картофель - 400 гр
- Сыр моцарелла - 50 гр
- Соль - 3 гр
- Крахмал - 30 гр
- Сахар – 5 гр
- Масло для жарки
Способ приготовления
1. Картофель продавить через пресс. Добавить соль, сахар, крахмал.
2. Замешайте тесто и разделите его на 4 части.
3. Сформировать шарики, сделать из них лепешки и вложить внутрь творог.
4. Придать лепешкам с сыром форму шайбочек и обжарить на масле с обеих сторон.
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