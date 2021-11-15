Самый удачный маринад для куриных крылышек: советует эксперт
Куриные крылья становятся особенно вкусными, если выбрать для них правильный маринад. Его можно сделать из абсолютно простых ингредиентов, и блюдо получится не менее вкусным, чем в известных фастфудах или кафе. Такой вариант очень бюджетный и вы точно будете уверены в качестве продукта.
Украинский диетолог nastyaa_stepanenko поделилась простой идеей приготовления куриных крылышек в маринаде. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
крылышки куриные;
томатная паста
лимонный сок;
горчица в зернах;
чеснок;
специи ха вкусом.
Способ приготовления:
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1. Чеснок измельчить, смешать с тремя ложками томатной пасты.
2. Добавить лимонный сок и горчицу, по желанию соевый соус, специи.
3. Каждое крыло смазать маринадом, выложить в форму.
4. Остатки маринада вылить сверху.
5. Запекать в разогретой духовке до готовности.
Но вкусные крылышки выходят не только в мариноваными. Также их можно приготовить в тройной панировке. Идеей поделилась v.vanilinka на странице в Instagram. ⠀
Ингредиенты:
куриные крылышки – 10 шт
масло – 0,5-0,8л
соль и перец
Для панировки:
яйца – 2 шт
минеральная вода – 2 ст.л
сухой багет
мука
Способ приготовления:
1. Разделить крыло на суставы и взять 2 мясистые части.
2. Разделить каждую часть крыла, там где меньше сустав, отрезать ножом.
3. Осторожно подрезать мякоть от кости и опустить ее к суставу, вывернуть мясо так, чтобы кожура была внутри мясного шарика.
4. Посолить, поперчить и оставить на час промариноваться под пленкой.
5. Приготовить панировку: в миску насыпать муку, в стакане смешать яйца с минеральной водой и солью. Сухой багет измельчить в блендере до крошки среднего размера.
6. В глубокой кастрюле разогреть растительное масло.
7. Каждое крыло взять за очищенную часть кости, обмакнуть в муке, в яичной смеси и сразу в крошке из багета.
8. Поместить в разогретое масло.
9. Жарить на среднем огне до румяной корочки и выложить на полотенце.
10. Все крылышки поместить в духовку еще на 5 минут при температуре 180 градусов.
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