Самый вкусный вариант запекания куриного филе: сухим не будет
Куриное филе было действительно сочным и мягким – к нему нужно добавлять правильные компоненты. Это могут быть помидоры, соус песто, а также сыр. Будет очень оригинально и вкусно, если все поместить в лодочку из мяса и запечь.
Идея приготовления сочного запеченного филе в духовке опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Курятина точно не будет сухой.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- черри – 7 шт.
- соус песто – 4 ч.л.
- маленькие шарики моцареллы – 12 шт.
- соль – 2 щепотки
- приправа к курице – 1 ч.л.
- масло оливковое – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Филе немного отбить.
2. Сделать надрезы вдоль и затем еще надрезы внутри по бокам мяса тоже вдоль.
3. Смазать соусом песто по 2 ч.л. на 1 грудку.
4. Добавить соль и приправы.
5. Выложить порезанные пополам черри.
6. Сверху шарики моцареллы.
7. Из пергамента сделать лодочки.
8. Завернуть пергамент гармошкой и завязать с двух сторон.
9. Выложить филе в лодочку.
10. Немного полить растительным маслом.
11. Запекать в разогретой духовке при температуре 180-200 градусов 30 минут и смотреть на готовность, потому что филе могут иметь разный размер.
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