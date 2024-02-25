Куриное филе было действительно сочным и мягким – к нему нужно добавлять правильные компоненты. Это могут быть помидоры, соус песто, а также сыр. Будет очень оригинально и вкусно, если все поместить в лодочку из мяса и запечь.

Идея приготовления сочного запеченного филе в духовке опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Курятина точно не будет сухой.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

черри – 7 шт.

соус песто – 4 ч.л.

маленькие шарики моцареллы – 12 шт.

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соль – 2 щепотки

приправа к курице – 1 ч.л.

масло оливковое – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Филе немного отбить.

2. Сделать надрезы вдоль и затем еще надрезы внутри по бокам мяса тоже вдоль.

3. Смазать соусом песто по 2 ч.л. на 1 грудку.

4. Добавить соль и приправы.

5. Выложить порезанные пополам черри.

6. Сверху шарики моцареллы.

7. Из пергамента сделать лодочки.

8. Завернуть пергамент гармошкой и завязать с двух сторон.

9. Выложить филе в лодочку.

10. Немного полить растительным маслом.

11. Запекать в разогретой духовке при температуре 180-200 градусов 30 минут и смотреть на готовность, потому что филе могут иметь разный размер.

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