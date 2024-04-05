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Самый вкусный весенний салат с кисломолочным сыром, редисом и огурцом: чем заправить
Именно весной есть много свежих овощей и цена на них достаточно умеренная. Поэтому нужно пользоваться возможностью и готовить разнообразные салаты. Выбирайте для них легкие заправки без майонеза, а также можно добавить творог.
Идея приготовления легкого весеннего салата с овощами и сыром без майонеза опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Блюдо получается очень питательным.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 350 г,
- редис – 1 пучок
- зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – по вкусу,
- сметана – 2-3 ст.л.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сыр размять немного вилкой.
2. Добавить порезанную полукольцами редис.
3. Измельчить зелень.
4. Добавить соль.
5. Заправить сметаной.
6. Перемешать до однородности.
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