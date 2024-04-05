Самый вкусный весенний салат с кисломолочным сыром, редисом и огурцом: чем заправить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самый вкусный весенний салат с кисломолочным сыром, редисом и огурцом: чем заправить

Именно весной есть много свежих овощей и цена на них достаточно умеренная. Поэтому нужно пользоваться возможностью и готовить разнообразные салаты. Выбирайте для них легкие заправки без майонеза, а также можно добавить творог.

Идея приготовления легкого весеннего салата с овощами и сыром без майонеза опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Блюдо получается очень питательным.

Самый вкусный весенний салат с кисломолочным сыром, редисом и огурцом: чем заправить

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный – 350 г,
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  • редис – 1 пучок
  • зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – по вкусу,
  • сметана – 2-3 ст.л.
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Самый вкусный весенний салат с кисломолочным сыром, редисом и огурцом: чем заправить

1. Сыр размять немного вилкой.

Самый вкусный весенний салат с кисломолочным сыром, редисом и огурцом: чем заправить

2. Добавить порезанную полукольцами редис.

Самый вкусный весенний салат с кисломолочным сыром, редисом и огурцом: чем заправить

3. Измельчить зелень.

Самый вкусный весенний салат с кисломолочным сыром, редисом и огурцом: чем заправить

4. Добавить соль.

5. Заправить сметаной.

Самый вкусный весенний салат с кисломолочным сыром, редисом и огурцом: чем заправить

6. Перемешать до однородности.

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