Именно весной есть много свежих овощей и цена на них достаточно умеренная. Поэтому нужно пользоваться возможностью и готовить разнообразные салаты. Выбирайте для них легкие заправки без майонеза, а также можно добавить творог.

Идея приготовления легкого весеннего салата с овощами и сыром без майонеза опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Блюдо получается очень питательным.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 350 г,

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редис – 1 пучок

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – по вкусу,

сметана – 2-3 ст.л.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сыр размять немного вилкой.

2. Добавить порезанную полукольцами редис.

3. Измельчить зелень.

4. Добавить соль.

5. Заправить сметаной.

6. Перемешать до однородности.

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