Самый вкусный яблочный джем из трех ингредиентов: как приготовить
Яблочное повидло – это отличная начинка для различных пирожков и блинов. Заготовка очень вкусная даже если ее просто есть ложкой или намазать на хлеб. А для того, чтобы сделать такую консервацию дома, вам понадобится всего 3 простых ингредиента.
Идея приготовления элементарного яблочного повидла на зиму опубликована на странице фудблогера Елены с ником o.stadnyk в Instagram. Такое повидло с легкостью можно назвать самым вкусным.
Ингредиенты:
- яблоки – 2 кг.
- вода – 100 мл.
- сахар – 1200 г
Способ приготовления:
1. Яблоки помыть, вырезать сердцевину.
2. Разрезать на половинки и четвертинки.
3. Залить водой.
4. Поставить на средний огонь до того момента, когда яблоки станут мягкими.
5. Взбить блендером.
6. Перетереть через сито (это займет всего 5 минут, но вид и вкус будет лучше).
7. Добавить 1200 г сахара.
8. Варить с момента закипания 30 минут, время от времени помешивая.
9. Налить в горячие стерилизованные банки и закрыть крышками.
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