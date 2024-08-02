Яблочное повидло – это отличная начинка для различных пирожков и блинов. Заготовка очень вкусная даже если ее просто есть ложкой или намазать на хлеб. А для того, чтобы сделать такую консервацию дома, вам понадобится всего 3 простых ингредиента.

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Идея приготовления элементарного яблочного повидла на зиму опубликована на странице фудблогера Елены с ником o.stadnyk в Instagram. Такое повидло с легкостью можно назвать самым вкусным.

Ингредиенты:

яблоки – 2 кг.

вода – 100 мл.

сахар – 1200 г

Способ приготовления:

1. Яблоки помыть, вырезать сердцевину.

2. Разрезать на половинки и четвертинки.

3. Залить водой.

4. Поставить на средний огонь до того момента, когда яблоки станут мягкими.

5. Взбить блендером.

6. Перетереть через сито (это займет всего 5 минут, но вид и вкус будет лучше).

7. Добавить 1200 г сахара.

8. Варить с момента закипания 30 минут, время от времени помешивая.

9. Налить в горячие стерилизованные банки и закрыть крышками.

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