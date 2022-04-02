Самый вкусный зеленый борщ со щавелем для сытного обеда на скорую руку

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
526
Самый вкусный зеленый борщ со щавелем для сытного обеда на скорую руку

Зеленый борщ со щавелем считается одним из лучших витаминных блюд. Зеленым его называют из-за обилия свежей и сезонной зелени, особенно щавеля. Сварить блюдо можно на основе любого бульона, с мясом, курицей или грибами, а подать со сметаной. Важно, что зеленый борщ можно приготовить за считанные минуты, поэтому он идеально подойдет для быстрого обеда.

Рецептом зеленого борща со щавелем поделилась фудблогер Маша Покуса (masha_pokusa_) на своей странице в Instagram.

Рецепт зеленого борща

Ингредиенты:

  • свинина

  • картофель

  • лук

  • морковь

Ингредиенты для борща
Видео дня

  • щавель

  • яйца

  • специи

Способ приготовления:

1. Сварить мясной бульон на основе свинины.

Бульон из свинины

2. Тем временем порезать картофель и как только бульон закипит, добавить его к мясу.

Борщ со щавелем и яйцами

3. Нарезать лук и натереть морковь. Пожарить зажарку.

4. Добавить в бульон щавель и готовую зажарку. Довести до кипения.

Как приготовить борщ со щавелем

5. Порезать отварные яйца. Добавить их в борщ вместе со специями.

Приготовление борща

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты