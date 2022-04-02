Самый вкусный зеленый борщ со щавелем для сытного обеда на скорую руку
Зеленый борщ со щавелем считается одним из лучших витаминных блюд. Зеленым его называют из-за обилия свежей и сезонной зелени, особенно щавеля. Сварить блюдо можно на основе любого бульона, с мясом, курицей или грибами, а подать со сметаной. Важно, что зеленый борщ можно приготовить за считанные минуты, поэтому он идеально подойдет для быстрого обеда.
Рецептом зеленого борща со щавелем поделилась фудблогер Маша Покуса (masha_pokusa_) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
свинина
картофель
лук
морковь
щавель
яйца
специи
Способ приготовления:
1. Сварить мясной бульон на основе свинины.
2. Тем временем порезать картофель и как только бульон закипит, добавить его к мясу.
3. Нарезать лук и натереть морковь. Пожарить зажарку.
4. Добавить в бульон щавель и готовую зажарку. Довести до кипения.
5. Порезать отварные яйца. Добавить их в борщ вместе со специями.
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