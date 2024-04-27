Борщ со щавелем – это классика среди любимых первых блюд, которые готовятся весной. Он не только имеет отличный вкус, но и способен поднимать настроение после продолжительной зимы.

Как приготовить питательный щавелевый борщ рассказала фудблогер Тамара Лозинская. В Instagram она также указала, какое мясо лучше всего будет в блюде.

Ингредиенты

Ребра свиньи

Картофель

Яйца – 3 шт

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Соль

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Перец

Щавель – 3-5 ст.л.

Способ приготовления

1.Ребра заливаем водой и ставим на огонь. Как только вода закипит – сливаем, промываем ребра и кастрюлю.

2. Снова заливаем ребра водой и ставим вариться.

3. Картофель нарезаем кубиками и добавляем к ребрышкам.

4. Отвариваем 3 яйца и даем полностью остыть.

5. Лук нарезаем на мелкие куски. Морковь натираем на терке. Смешиваем овощи и обжариваем их на сковороде с растительным маслом до мягкости.

6. Отделяем желтки от яиц и добавляем их в зажарку. Обжариваем.

7. К борщу добавляю зажарку и щавель. Провариваем несколько минут.

8. Оставшийся белок натираем на мелкой терке и добавляем к борщу вместе с солью и перцем.

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