Щавельный борщ: блюдо, без которого не проходит ни одна весна

Эрика Ильина
FoodOboz
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Щавельный борщ: блюдо, без которого не проходит ни одна весна

Борщ со щавелем – это классика среди любимых первых блюд, которые готовятся весной. Он не только имеет отличный вкус, но и способен поднимать настроение после продолжительной зимы.

Как приготовить питательный щавелевый борщ рассказала фудблогер Тамара Лозинская. В Instagram она также указала, какое мясо лучше всего будет в блюде.

Щавельный борщ: блюдо, без которого не проходит ни одна весна

Ингредиенты

  • Ребра свиньи
  • Картофель
  • Яйца – 3 шт
  • Лук – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Соль
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  • Перец
  • Щавель – 3-5 ст.л.

Способ приготовления

1.Ребра заливаем водой и ставим на огонь. Как только вода закипит – сливаем, промываем ребра и кастрюлю.

Щавельный борщ: блюдо, без которого не проходит ни одна весна

2. Снова заливаем ребра водой и ставим вариться.

3. Картофель нарезаем кубиками и добавляем к ребрышкам.

4. Отвариваем 3 яйца и даем полностью остыть.

5. Лук нарезаем на мелкие куски. Морковь натираем на терке. Смешиваем овощи и обжариваем их на сковороде с растительным маслом до мягкости.

6. Отделяем желтки от яиц и добавляем их в зажарку. Обжариваем.

Щавельный борщ: блюдо, без которого не проходит ни одна весна

7. К борщу добавляю зажарку и щавель. Провариваем несколько минут.

Щавельный борщ: блюдо, без которого не проходит ни одна весна

8. Оставшийся белок натираем на мелкой терке и добавляем к борщу вместе с солью и перцем.

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