Щавельный борщ: блюдо, без которого не проходит ни одна весна
Борщ со щавелем – это классика среди любимых первых блюд, которые готовятся весной. Он не только имеет отличный вкус, но и способен поднимать настроение после продолжительной зимы.
Как приготовить питательный щавелевый борщ рассказала фудблогер Тамара Лозинская. В Instagram она также указала, какое мясо лучше всего будет в блюде.
Ингредиенты
- Ребра свиньи
- Картофель
- Яйца – 3 шт
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Соль
- Перец
- Щавель – 3-5 ст.л.
Способ приготовления
1.Ребра заливаем водой и ставим на огонь. Как только вода закипит – сливаем, промываем ребра и кастрюлю.
2. Снова заливаем ребра водой и ставим вариться.
3. Картофель нарезаем кубиками и добавляем к ребрышкам.
4. Отвариваем 3 яйца и даем полностью остыть.
5. Лук нарезаем на мелкие куски. Морковь натираем на терке. Смешиваем овощи и обжариваем их на сковороде с растительным маслом до мягкости.
6. Отделяем желтки от яиц и добавляем их в зажарку. Обжариваем.
7. К борщу добавляю зажарку и щавель. Провариваем несколько минут.
8. Оставшийся белок натираем на мелкой терке и добавляем к борщу вместе с солью и перцем.
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