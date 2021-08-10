Щавельный суп – идеальный вариант легкого и вкусного обеда
Суп – отличное блюдо, как для завтрака, так для обеда и ужина. Существует множество разных вариаций этих блюд, летом безусловно нужно готовить легкие супы на основе сезонных, полезных овощей.
Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом щавельного супа, который будет очень вкусным и полезным, как в холодном виде, так и горячим.
Ингредиенты:
щавель – 1 пучок
яйца – 3 шт.
картошка – 2-3 шт.
вода – 3 л
лук – 1 шт.
морковь – 1 шт.
чеснок – 1 зуб.
сметана – 2-3 ст. л.
зелень любая – 30 г
растительное масло – 2-3 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте и почистите картошку, корежьте средним кубиком и отправьте варится.
Лук почистите и мелко нарежьте, морковь почистите и натрите на крупной терке, обжарьте до золотистости на растительном масле.
Щавель помойте, крупно нарежьте и вместе с пассеровкой добавьте в суп.
Посолите, поперчите по вкусу и добавьте измельченный чеснок.
Доведите до кипения и выключите суп, накройте крышкой и дайте настоятся.
Отдельно отварите яйца.
Перед подачей в каждую тарелку выложите разрезанное яйцо, налейте суп, добавьте сметану и присыпьте зеленью.
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