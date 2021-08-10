Щавельный суп – идеальный вариант легкого и вкусного обеда

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный суп со щавеля

Суп – отличное блюдо, как для завтрака, так для обеда и ужина. Существует множество разных вариаций этих блюд, летом безусловно нужно готовить легкие супы на основе сезонных, полезных овощей.

Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом щавельного супа, который будет очень вкусным и полезным, как в холодном виде, так и горячим.

Овощи для супа

Ингредиенты:

  • щавель – 1 пучок

  • яйца – 3 шт.

  • картошка – 2-3 шт.

  • вода – 3 л

  • лук – 1 шт.

  • морковь – 1 шт.

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  • чеснок – 1 зуб.

  • сметана – 2-3 ст. л.

  • зелень любая – 30 г

  • растительное масло – 2-3 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте и почистите картошку, корежьте средним кубиком и отправьте варится.

  2. Лук почистите и мелко нарежьте, морковь почистите и натрите на крупной терке, обжарьте до золотистости на растительном масле.

  3. Щавель помойте, крупно нарежьте и вместе с пассеровкой добавьте в суп.

  4. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте измельченный чеснок.

  5. Доведите до кипения и выключите суп, накройте крышкой и дайте настоятся.

  6. Отдельно отварите яйца.

Как дома сварить суп со щавеля

Перед подачей в каждую тарелку выложите разрезанное яйцо, налейте суп, добавьте сметану и присыпьте зеленью.

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