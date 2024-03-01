Манка – это достаточно питательная и полезная каша. Ее всегда добавляют в рацион детей. Но есть один недостаток, из-за которого многие люди отказываются от такого ценного продукта – это комочки. Они не очень приятные на вкус и блюдо с ними становится непривлекательным.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, как правильно готовить манку без комочков. Если они все же появились – ситуацию можно исправить с помощью одного лайфхака.

Как сварить идеальную манку

Чтобы в манке не было комочков, перед отвариванием крупу нужно разогреть. Это можно сделать прямо на сковороде. Просто высыпьте манку на сковороду и жарьте до того момента, пока продукт не станет менять цвет.

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Дальше молоко. Нужно не просто засыпать крупу в кипящее молоко, а сначала довести его до кипения, а затем сразу убавить огонь. Только после этого добавляйте крупу в молоко. При этом постепенно помешивайте.

Комочки все же появились: что делать?

Если вы увидели комочки в манке – кашу еще можно спасти. Можно взять блендер или венчик и просто сбить приготовленное блюдо – эффект вас приятно удивит.

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