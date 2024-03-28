Яблочно-морковный пирог – это отличный десерт, который готовится элементарно и съедается мгновенно. А еще он полон клетчатки, которая так необходима нашему организму.

Рецептом этого невероятно ароматного и вкусного блюда поделилась фудблогер с ником tanya.perchik. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты нужны для его приготовления.

Ингредиенты

Морковь – 1 шт

Яблоки – 2 шт

Яйцо – 2 шт

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Овсянка длительной варки – 120 гр

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Подсластитель по вкусу

Орешки по вкусу

Способ приготовления

1. Овсянку перемолоть в состояние муки.

2. Натереть яблоки и морковь, добавить яйца и муку с разрыхлителем.

3. Добавить подсластитель. Отлично перемешать.

4. Выложить получившуюся смесь в разъемную форму, присыпать орешками.

5. Отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

6. Достаем из духовки и даем полностью остыть перед подачей.

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