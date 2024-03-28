Яблочно-морковный пирог по элементарному рецепту: понравится всей семье
Яблочно-морковный пирог – это отличный десерт, который готовится элементарно и съедается мгновенно. А еще он полон клетчатки, которая так необходима нашему организму.
Рецептом этого невероятно ароматного и вкусного блюда поделилась фудблогер с ником tanya.perchik. В Instagram она рассказала, какие ингредиенты нужны для его приготовления.
Ингредиенты
- Морковь – 1 шт
- Яблоки – 2 шт
- Яйцо – 2 шт
- Овсянка длительной варки – 120 гр
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Подсластитель по вкусу
- Орешки по вкусу
Способ приготовления
1. Овсянку перемолоть в состояние муки.
2. Натереть яблоки и морковь, добавить яйца и муку с разрыхлителем.
3. Добавить подсластитель. Отлично перемешать.
4. Выложить получившуюся смесь в разъемную форму, присыпать орешками.
5. Отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
6. Достаем из духовки и даем полностью остыть перед подачей.
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