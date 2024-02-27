Сегодня открою вам секрет: в банке салат остается свежим на достаточно долгое время!

Такой способ отлично подойдет для тех, кто берет обед в офис или если вам нужно оставить готовую пищу для семьи заранее. А также для пикников или просто для оригинального оформления праздничного стола.

Ингредиенты:

• Оливковое масло – 20 мл;

• Соль/перец – вкус;

• Сок ½ лайма;

• Томаты черри – 40 г;

• Кукуруза - 60 г;

• Красные бобы – 60 г;

• Лук красный – 15 г;

• Сыр Фелата – 50 г;

• Кинза – 10 г;

• Ромен салат – 25 г.

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Процесс приготовления:

Выкладывайте ингредиенты слоями, начиная с соуса, и завершайте травами и листьями.

Смело фантазируйте и делайте вашу пищу не только полезной и вкусной, но и интересной)