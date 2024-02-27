Видео дня
Секрет, как долго сохранить свежесть салата
мненияFoodOboz / Мнения
Сегодня открою вам секрет: в банке салат остается свежим на достаточно долгое время!
Такой способ отлично подойдет для тех, кто берет обед в офис или если вам нужно оставить готовую пищу для семьи заранее. А также для пикников или просто для оригинального оформления праздничного стола.
Ингредиенты:
• Оливковое масло – 20 мл;
• Соль/перец – вкус;
• Сок ½ лайма;
• Томаты черри – 40 г;
• Кукуруза - 60 г;
• Красные бобы – 60 г;
• Лук красный – 15 г;
• Сыр Фелата – 50 г;
• Кинза – 10 г;
• Ромен салат – 25 г.
Процесс приготовления:
Выкладывайте ингредиенты слоями, начиная с соуса, и завершайте травами и листьями.
Смело фантазируйте и делайте вашу пищу не только полезной и вкусной, но и интересной)
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...
Источник:Instagram