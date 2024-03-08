Куриные стрипсы – это очень универсальное блюдо. Она может служить как перекусом, так и полноценным обедом, если употреблять его, например, с салатом.

Фудблогер с ником ya.na.cooking в своем Instagram предложила приготовить куриные стрипсы дома. В результате они получатся намного вкуснее, чем в известной сети фастфуда.

Ингредиенты

Куриное филе – 1 шт

Мука – 80 гр

Паприка

Ингредиенты для кляра

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Мука – 60 гр

Яйцо – 1 шт

Вода – 60 мл

Паприка

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Разрезать филе вдоль, а потом еще на кусочки, которые будут удобными.

2. Смешать все ингредиенты для кляра и переложить в него филе.

3. Обвалять куски курицы в муке с паприкой.

4. Жарить на разогретой сковороде с большим количеством масла до золотистой корочки.

5. Переложить стрипсы на бумажное полотенце, только не одни на одни, чтобы они оставались хрустящими.

6. Подавать с соусом.

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