Секрет приготовления куриных стрипсов: получится вкуснее, чем в известном фастфуде
Куриные стрипсы – это очень универсальное блюдо. Она может служить как перекусом, так и полноценным обедом, если употреблять его, например, с салатом.
Фудблогер с ником ya.na.cooking в своем Instagram предложила приготовить куриные стрипсы дома. В результате они получатся намного вкуснее, чем в известной сети фастфуда.
Ингредиенты
- Куриное филе – 1 шт
- Мука – 80 гр
- Паприка
Ингредиенты для кляра
- Мука – 60 гр
- Яйцо – 1 шт
- Вода – 60 мл
- Паприка
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Разрезать филе вдоль, а потом еще на кусочки, которые будут удобными.
2. Смешать все ингредиенты для кляра и переложить в него филе.
3. Обвалять куски курицы в муке с паприкой.
4. Жарить на разогретой сковороде с большим количеством масла до золотистой корочки.
5. Переложить стрипсы на бумажное полотенце, только не одни на одни, чтобы они оставались хрустящими.
6. Подавать с соусом.
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