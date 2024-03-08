Секрет приготовления куриных стрипсов: получится вкуснее, чем в известном фастфуде

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Секрет приготовления куриных стрипсов: получится вкуснее, чем в известном фастфуде

Куриные стрипсы – это очень универсальное блюдо. Она может служить как перекусом, так и полноценным обедом, если употреблять его, например, с салатом.

Фудблогер с ником ya.na.cooking в своем Instagram предложила приготовить куриные стрипсы дома. В результате они получатся намного вкуснее, чем в известной сети фастфуда.

Секрет приготовления куриных стрипсов: получится вкуснее, чем в известном фастфуде

Ингредиенты

  • Куриное филе – 1 шт
  • Мука – 80 гр
  • Паприка

Ингредиенты для кляра

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  • Мука – 60 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Вода – 60 мл
  • Паприка
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Разрезать филе вдоль, а потом еще на кусочки, которые будут удобными.

2. Смешать все ингредиенты для кляра и переложить в него филе.

Секрет приготовления куриных стрипсов: получится вкуснее, чем в известном фастфуде

3. Обвалять куски курицы в муке с паприкой.

Секрет приготовления куриных стрипсов: получится вкуснее, чем в известном фастфуде

4. Жарить на разогретой сковороде с большим количеством масла до золотистой корочки.

Секрет приготовления куриных стрипсов: получится вкуснее, чем в известном фастфуде

5. Переложить стрипсы на бумажное полотенце, только не одни на одни, чтобы они оставались хрустящими.

6. Подавать с соусом.

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