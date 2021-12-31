Секрет прозрачного холодца и "Наполеон" за 20 мин без выпечки: топ-5 популярных рецептов 2021 года
В 2021 году редакция FoodOboz делилась с вами большим количеством оригинальных, простых и потрясающих рецептов, а также мы делились советами, которые возможно помогли кому-то приготовить удачные блюда и научиться чему-то новому. И сейчас самое время подвести итоги и вспомнить топ-5 самых популярных из них.
1. Торт "Наполеон" без выпечки за 30 минут
Ингредиенты:
Печенье "Ушки" – 420 г
Яйца – 3 шт.
Сахар – 3 ст. л.
Крахмал – 3 ст. л.
Молоко – 700 мл
Масло – 90 г
Ванильный сахар – 1 пакет
Способ приготовления:
1. Яйца, сахар и крахмал перемешать до однородности.
2. Молоко нагреть до горячего состояния, добавить немного яичной массы.
3. Налить всю яичную массу.
4. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, готовить до загустения.
5. В теплый крем добавить ванильный сахар и масло.
6. Накрыть пищевой пленкой.
7. Слоями выложить печенье и крем. Сверху посыпать крошкой.
8. Оставить на 1 час при комнатной температуре, затем поставить в холодильник на несколько часов.
2. Вкуснейший яблочный пирог "Фантастика"
Ингредиенты:
яблоки – 3-4 шт.
яйца – 2 шт.
мука – 60 г (1 ст. ложка муки – 25 г)
сахар – 75 г (1 ст. ложка сахара – 25 г)
молоко – 100 мл
масло – 2 ст. л
сода – 1/2 ч. л
коньяк или водка – 1 ст. л
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром, добавить молоко и растительное масло еще раз взбить.
2. Муку смешать с содой и добавить в полученную смесь. Все хорошо перемешать – тесто должно получиться очень жидким. В него по желанию можно добавить водку или коньяк – они способствуют расслаиванию теста.
3. Яблоки почистить и нарезать очень тонко – в этом секрет такого пирога.
4. Нашинкованные фрукты залить жидким тестом, осторожно перемешать.
5. Все переложить в силиконовую форму с дыркой посредине – в ней пирог хорошо пропекается.
6. Готовить десерт в разогретой духовке при температуре 200 С 30-35 минут.
3. Салат со свеклой, который может переплюнуть винегрет
Ингредиенты:
свекла – 250 г
лук репчатый – 2 шт.
огурцы маринованные – 5 шт.
морковь – 1 шт.
чеснок – 1-2 зубчика
лимонный сок – 1 ч. л.
петрушка свежая для украшения (по желанию) – 1-2 веточки
масло – 2 ст. л.
соль – по вкусу
перец черный молотый – по вкусу
кунжут
Способ приготовления:
1. Свеклу вымыть, положить в холодную воду и варить 40-60 минут.
2. Вынуть и охладить.
3. Морковь промыть, проварить 20 минут.
4. Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами.
5. Обжарить на растительном масле 7-10 минут до мягкости и золотистости.
6. Маринованные огурцы порезать кубиками.
7. Вареную свеклу и морковь почистить и так же измельчить.
4. Что нужно добавить в холодец, чтобы он был прозрачным, советы
Совет №1
Перед тем, как добавить в бульон морковь, ее нужно крупно порезать и обжарить на сухой сковороде – блюдо станет светлее.
Хитрость №2
В самом конце приготовления нужно добавить в бульон несколько взбитых яичных белков. Белок быстро схватится и вынырнет на поверхность, поднимая с собой все лишнее. Затем просто нужно собрать все шумовкой.
5. Как запечь картофель за 10 минут без духовки
Ингредиенты:
картофель
твердый сыр
сливочное масло
специи
Способ приготовления:
1. Картофель помыть и положить в пакет или замотать в пищевую пленку.
2. С помощью зубочистки сделать несколько проколов и нагревать в микроволновке – примерно 10 минут.
3. Порезать пополам, положить сверху сливочное масло и посыпать творогом.
Соус к картофелю:
Ингредиенты:
сметана – 300 г
чеснок – 1-2 зубчика
горчица – 1 ч. л.
лимонный сок – 1 ч. л.
укроп
петрушка
Способ приготовления:
1. Измельчить чеснок и зелень.
2. Смешать с остальными ингредиентами.
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