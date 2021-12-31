Секрет прозрачного холодца и "Наполеон" за 20 мин без выпечки: топ-5 популярных рецептов 2021 года

В 2021 году редакция FoodOboz делилась с вами большим количеством оригинальных, простых и потрясающих рецептов, а также мы делились советами, которые возможно помогли кому-то приготовить удачные блюда и научиться чему-то новому. И сейчас самое время подвести итоги и вспомнить топ-5 самых популярных из них.

1. Торт "Наполеон" без выпечки за 30 минут

Ингредиенты:

Печенье "Ушки" – 420 г

Яйца – 3 шт.

Сахар – 3 ст. л.

Крахмал – 3 ст. л.

Молоко – 700 мл

Масло – 90 г

Ванильный сахар – 1 пакет

Способ приготовления:

1. Яйца, сахар и крахмал перемешать до однородности.

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2. Молоко нагреть до горячего состояния, добавить немного яичной массы.

3. Налить всю яичную массу.

4. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, готовить до загустения.

5. В теплый крем добавить ванильный сахар и масло.

6. Накрыть пищевой пленкой.

7. Слоями выложить печенье и крем. Сверху посыпать крошкой.

8. Оставить на 1 час при комнатной температуре, затем поставить в холодильник на несколько часов.

2. Вкуснейший яблочный пирог "Фантастика"

Ингредиенты:

яблоки – 3-4 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 60 г (1 ст. ложка муки – 25 г)

сахар – 75 г (1 ст. ложка сахара – 25 г)

молоко – 100 мл

масло – 2 ст. л

сода – 1/2 ч. л

коньяк или водка – 1 ст. л

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром, добавить молоко и растительное масло еще раз взбить.

2. Муку смешать с содой и добавить в полученную смесь. Все хорошо перемешать – тесто должно получиться очень жидким. В него по желанию можно добавить водку или коньяк – они способствуют расслаиванию теста.

3. Яблоки почистить и нарезать очень тонко – в этом секрет такого пирога.

4. Нашинкованные фрукты залить жидким тестом, осторожно перемешать.

5. Все переложить в силиконовую форму с дыркой посредине – в ней пирог хорошо пропекается.

6. Готовить десерт в разогретой духовке при температуре 200 С 30-35 минут.

3. Салат со свеклой, который может переплюнуть винегрет

Ингредиенты:

свекла – 250 г

лук репчатый – 2 шт.

огурцы маринованные – 5 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 1-2 зубчика

лимонный сок – 1 ч. л.

петрушка свежая для украшения (по желанию) – 1-2 веточки

масло – 2 ст. л.

соль – по вкусу

перец черный молотый – по вкусу

кунжут

Способ приготовления:

1. Свеклу вымыть, положить в холодную воду и варить 40-60 минут.

2. Вынуть и охладить.

3. Морковь промыть, проварить 20 минут.

4. Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами.

5. Обжарить на растительном масле 7-10 минут до мягкости и золотистости.

6. Маринованные огурцы порезать кубиками.

7. Вареную свеклу и морковь почистить и так же измельчить.

4. Что нужно добавить в холодец, чтобы он был прозрачным, советы

Совет №1

Перед тем, как добавить в бульон морковь, ее нужно крупно порезать и обжарить на сухой сковороде – блюдо станет светлее.

Хитрость №2

В самом конце приготовления нужно добавить в бульон несколько взбитых яичных белков. Белок быстро схватится и вынырнет на поверхность, поднимая с собой все лишнее. Затем просто нужно собрать все шумовкой.

5. Как запечь картофель за 10 минут без духовки

Ингредиенты:

картофель

твердый сыр

сливочное масло

специи

Способ приготовления:

1. Картофель помыть и положить в пакет или замотать в пищевую пленку.

2. С помощью зубочистки сделать несколько проколов и нагревать в микроволновке – примерно 10 минут.

3. Порезать пополам, положить сверху сливочное масло и посыпать творогом.

Соус к картофелю:

Ингредиенты:

сметана – 300 г

чеснок – 1-2 зубчика

горчица – 1 ч. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

укроп

петрушка

Способ приготовления:

1. Измельчить чеснок и зелень.

2. Смешать с остальными ингредиентами.

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