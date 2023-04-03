Секретная паска по рецепту Дарьи Цвек: как приготовить удачную выпечку
Дарья Цвек – известная украинская кулинар 20 века, рецепты которой даже сегодня остаются актуальными. Один из таких – это классическая паска на желтках. Такую сдобу пекли еще наши бабушки и не удивительно, ведь паска по этому рецепту всегда получается удачной: мягкой, пышной и в меру влажной.
Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом паски на желтках от Дарьи Цвек.
Ингредиенты:
- мука – 1 кг
- молоко – 400 г
- желтки – 10 шт
- дрожжи прессованные – 100 г
- масло (или маргарин) – 200 г
- сахар – 300 г
- изюм – 100 г
- соль – 1/2 ч. л.
- лимон (цедра) – 1 шт
Способ приготовления:
1. Для приготовления опары нужно развести дрожжи в теплом молоке и добавить 100 г сахара и 200 г муки (от общего количества). Перемешать и оставить в теплом месте на 15-20 минут.
2. В готовую опару добавить оставшийся сахар, желтки, изюм, цедру лимона, соль и постепенно всю муку. Начать вымешивать тесто и в конце добавить растопленное или комнатной температуры масло (маргарин). Вымешивать тесто нужно не менее 15 минут, пока начнет отставать от рук. Оставить в теплом месте, чтобы увеличилось в объеме вдвое.
3. После того, как тесто подрастет, его нужно обмять и снова оставить, чтобы увеличилось в объеме.
4. Готовое тесто разложить в подготовленные формы. Накрыть полотенцем и оставить, чтобы снова увеличились в объеме.
5. Выпекать паски в разогретой духовке сначала при температуре 200 градусов 10 минут, далее – при температуре 160-170 градусов 30-50 минут.
Важно: муки должно быть ровно 1 кг. Если больше – паска будет тугой, если меньше – она упадет. А масло или жир нужно обязательно добавить в конце.
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