Дарья Цвек – известная украинская кулинар 20 века, рецепты которой даже сегодня остаются актуальными. Один из таких – это классическая паска на желтках. Такую сдобу пекли еще наши бабушки и не удивительно, ведь паска по этому рецепту всегда получается удачной: мягкой, пышной и в меру влажной.

Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом паски на желтках от Дарьи Цвек.

Ингредиенты:

мука – 1 кг

молоко – 400 г

желтки – 10 шт

дрожжи прессованные – 100 г

масло (или маргарин) – 200 г

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сахар – 300 г

изюм – 100 г

соль – 1/2 ч. л.

лимон (цедра) – 1 шт

Способ приготовления:

1. Для приготовления опары нужно развести дрожжи в теплом молоке и добавить 100 г сахара и 200 г муки (от общего количества). Перемешать и оставить в теплом месте на 15-20 минут.

2. В готовую опару добавить оставшийся сахар, желтки, изюм, цедру лимона, соль и постепенно всю муку. Начать вымешивать тесто и в конце добавить растопленное или комнатной температуры масло (маргарин). Вымешивать тесто нужно не менее 15 минут, пока начнет отставать от рук. Оставить в теплом месте, чтобы увеличилось в объеме вдвое.

3. После того, как тесто подрастет, его нужно обмять и снова оставить, чтобы увеличилось в объеме.

4. Готовое тесто разложить в подготовленные формы. Накрыть полотенцем и оставить, чтобы снова увеличились в объеме.

5. Выпекать паски в разогретой духовке сначала при температуре 200 градусов 10 минут, далее – при температуре 160-170 градусов 30-50 минут.

Важно: муки должно быть ровно 1 кг. Если больше – паска будет тугой, если меньше – она упадет. А масло или жир нужно обязательно добавить в конце.

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