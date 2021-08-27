Секреты итальянского сырного плато

Италия — прекрасная страна, которая всегда ассоциируется с душевным теплом и простотой. А еще — с сырами с необычными вкусами. Тот, кто попробует их только раз в жизни, запомнит и полюбит навсегда.

Делюсь полезными лайфхаками о том, как создать изысканное плато из итальянских сыров с учетом актуальных модных трендов.

Для создания итальянской тарелки из 4 сыров вам понадобится:

Большое блюдо. Желательно иметь деревянное плато и специальный нож для откалывания сыра.

Бурата. Этот сыр считают "самой сексуальной сестрой Моцареллы" благодаря нежной внешней корочке и сочной сливочной начинке;

Грана Падана. Это сыр с совсем другой, твердой текстурой, приятным сладковатым вкусом и нотками цитрусовых;

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Фиоре Сардо, или цветок Сардинии. Сыр из непастеризованного овечьего молока. Его вкус трудно описать словами. В нем сочетаются нотки топленого молока, моря, орехов и разнотравья;

Горгонзола. Сыр с прожилками из голубой и зеленой плесени, что имеет очень пикантный сладко-сливочный вкус с нежной ореховой ноткой.

Для декоративного оформления сырного плато будем использовать:

томаты, с которыми будем подавать Бурату; оливковое масло, что усиливает вкус сыров; фенхель в сочетании с солью, специями, соком лимона; апельсиновый джем и ананасы, с которыми прекрасно сочетается сыр Грана Падана; соус Пепперони из красного острого перца для сыра Фиоре Сардо; шоколадную пасту "Нутелла" и свекольные чипсы для соединения с сыром Горгонзола; грецкие орехи; зелень ветчину, салями или хамон; перец; виноград.

Как совместить сыры с аккомпанементами, секреты правильной подачи каждого сыра, а также интересные факты о них — вы увидите в видео. Обязательно досмотрите весь ролик до конца.

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