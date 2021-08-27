Секреты итальянского сырного плато
Италия — прекрасная страна, которая всегда ассоциируется с душевным теплом и простотой. А еще — с сырами с необычными вкусами. Тот, кто попробует их только раз в жизни, запомнит и полюбит навсегда.
Делюсь полезными лайфхаками о том, как создать изысканное плато из итальянских сыров с учетом актуальных модных трендов.
Для создания итальянской тарелки из 4 сыров вам понадобится:
Большое блюдо. Желательно иметь деревянное плато и специальный нож для откалывания сыра.
Бурата. Этот сыр считают "самой сексуальной сестрой Моцареллы" благодаря нежной внешней корочке и сочной сливочной начинке;
Грана Падана. Это сыр с совсем другой, твердой текстурой, приятным сладковатым вкусом и нотками цитрусовых;
Фиоре Сардо, или цветок Сардинии. Сыр из непастеризованного овечьего молока. Его вкус трудно описать словами. В нем сочетаются нотки топленого молока, моря, орехов и разнотравья;
Горгонзола. Сыр с прожилками из голубой и зеленой плесени, что имеет очень пикантный сладко-сливочный вкус с нежной ореховой ноткой.
Для декоративного оформления сырного плато будем использовать:
томаты, с которыми будем подавать Бурату;
оливковое масло, что усиливает вкус сыров;
фенхель в сочетании с солью, специями, соком лимона;
апельсиновый джем и ананасы, с которыми прекрасно сочетается сыр Грана Падана;
соус Пепперони из красного острого перца для сыра Фиоре Сардо;
шоколадную пасту "Нутелла" и свекольные чипсы для соединения с сыром Горгонзола;
грецкие орехи;
зелень
ветчину, салями или хамон;
перец;
виноград.
Как совместить сыры с аккомпанементами, секреты правильной подачи каждого сыра, а также интересные факты о них — вы увидите в видео. Обязательно досмотрите весь ролик до конца.
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