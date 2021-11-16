Универсальный маринад и соус к мясу: секреты приготовления мягкой свиной вырезки

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
1,0 т.
Универсальный маринад и соус к мясу: секреты приготовления мягкой свиной вырезки

Приготовить свинину и не пересушить ее – настоящая задача со звездочкой. Чтобы избежать нежелательных инцидентов, нужно предварительно замачивать мясо в специальном маринаде или тушить в соусе. Благодаря этому блюдо получается очень мягким и нежным.

Рецептом идеальной свинины, вариантами маринада и соуса к мясу поделилась фудблогерка olha.holovina. Опубликовано в Instagram.

Вариант 1

Ингредиенты:

  • Свиная вырезка – 500 г

  • Соевый соус – 4 ст. л.

  • Мед – 3 ст. л.

  • Приправа к свинине или шашлыку – 1 ч. л.

  • Оливковое масло – 2 ст. л.

  • Шампиньоны

  • Огурцы

  • Красный лук

  • Помидоры

Способ приготовления:

1. Для маринада нужно смешать соевый соус и мед.

Соевый соус и мед – ингредиенты для маринада
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2. Добавить приправу и оливковое масло.

3. Свинину порезать на кусочки шириной 2 см.

4. Окунуть мясо в маринад и оставить на 30 минут.

Мариновать мясо нужно в течение 30 минут

5. Готовить на гриле по бокам по 2-3 минуты.

Обжарить мясо на гриле с обеих сторон

Лучше всего подавать со свежими овощами.

Вариант 2

Ингредиенты:

  • Свиная вырезка

  • Красный лук

  • Горчица

  • Мука

  • Сливки

Способ приготовления:

1. Лук нарезать полукольцами и обжарить на сливочном масле до мягкости.

Лук нужно заранее обжарить на сливочном масле

2. Добавить немного горчицы и муки.

3. Быстро помешивая, налить сливки.

4. Обжарить вырезку.

Нужно обжарить свинину с обеих сторон, после чего тушить в сливочном соусе.

5. Вылить соус и потушить еще несколько минут под крышкой.

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