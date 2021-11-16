Универсальный маринад и соус к мясу: секреты приготовления мягкой свиной вырезки

Приготовить свинину и не пересушить ее – настоящая задача со звездочкой. Чтобы избежать нежелательных инцидентов, нужно предварительно замачивать мясо в специальном маринаде или тушить в соусе. Благодаря этому блюдо получается очень мягким и нежным.

Рецептом идеальной свинины, вариантами маринада и соуса к мясу поделилась фудблогерка olha.holovina. Опубликовано в Instagram.

Вариант 1

Ингредиенты:

Свиная вырезка – 500 г

Соевый соус – 4 ст. л.

Мед – 3 ст. л.

Приправа к свинине или шашлыку – 1 ч. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Шампиньоны

Огурцы

Красный лук

Помидоры

Способ приготовления:

1. Для маринада нужно смешать соевый соус и мед.

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2. Добавить приправу и оливковое масло.

3. Свинину порезать на кусочки шириной 2 см.

4. Окунуть мясо в маринад и оставить на 30 минут.

5. Готовить на гриле по бокам по 2-3 минуты.

Лучше всего подавать со свежими овощами.

Вариант 2

Ингредиенты:

Свиная вырезка

Красный лук

Горчица

Мука

Сливки

Способ приготовления:

1. Лук нарезать полукольцами и обжарить на сливочном масле до мягкости.

2. Добавить немного горчицы и муки.

3. Быстро помешивая, налить сливки.

4. Обжарить вырезку.

5. Вылить соус и потушить еще несколько минут под крышкой.

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