Универсальный маринад и соус к мясу: секреты приготовления мягкой свиной вырезки
Приготовить свинину и не пересушить ее – настоящая задача со звездочкой. Чтобы избежать нежелательных инцидентов, нужно предварительно замачивать мясо в специальном маринаде или тушить в соусе. Благодаря этому блюдо получается очень мягким и нежным.
Рецептом идеальной свинины, вариантами маринада и соуса к мясу поделилась фудблогерка olha.holovina. Опубликовано в Instagram.
Вариант 1
Ингредиенты:
Свиная вырезка – 500 г
Соевый соус – 4 ст. л.
Мед – 3 ст. л.
Приправа к свинине или шашлыку – 1 ч. л.
Оливковое масло – 2 ст. л.
Шампиньоны
Огурцы
Красный лук
Помидоры
Способ приготовления:
1. Для маринада нужно смешать соевый соус и мед.
2. Добавить приправу и оливковое масло.
3. Свинину порезать на кусочки шириной 2 см.
4. Окунуть мясо в маринад и оставить на 30 минут.
5. Готовить на гриле по бокам по 2-3 минуты.
Лучше всего подавать со свежими овощами.
Вариант 2
Ингредиенты:
Свиная вырезка
Красный лук
Горчица
Мука
Сливки
Способ приготовления:
1. Лук нарезать полукольцами и обжарить на сливочном масле до мягкости.
2. Добавить немного горчицы и муки.
3. Быстро помешивая, налить сливки.
4. Обжарить вырезку.
5. Вылить соус и потушить еще несколько минут под крышкой.
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