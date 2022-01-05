Секреты приготовления праздничной утки к Рождеству: как не испортить блюдо
Запеченная утка – это роскошное и эффектное блюдо, которое большинство обычно готовят на семейные праздники. Утку фаршируют фруктами или крупами, или маринуют в маринаде и запекают целиком. Последний вариант лучше всего подходит для тех хозяек, которые готовят блюдо впервые и боятся его испортить.
Рецептом запеченной утки в маринаде поделилась фудблогер Оксана Спивак. Опубликованный Instagram.
Ингредиенты:
апельсин – 3 шт
соевый соус – 500 мл
растопленный мед – 200 г
итальянские\прованские травы
Способ приготовления:
1. Утку тщательно натереть солью и сделать несколько надрезов вилкой.
2. Дальше – приготовить маринад. Выжать сок апельсинов, добавить соевый соус, мед и травы.
3. Утку положить в рукав для запекания, после чего залить маринад. Мариновать как минимум 12 часов.
4. Выложить утку в новый рукав для запекания, по желанию можно добавить яблок.
5. Запекать при температуре 180 градусов 1 час 50 минут. Можно накрыть сверху фольгой – так утка не пригорит.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, в чем секрет идеальной запеченной утки.