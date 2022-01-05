Секреты приготовления праздничной утки к Рождеству: как не испортить блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,8 т.
Секреты приготовления праздничной утки к Рождеству: как не испортить блюдо

Запеченная утка – это роскошное и эффектное блюдо, которое большинство обычно готовят на семейные праздники. Утку фаршируют фруктами или крупами, или маринуют в маринаде и запекают целиком. Последний вариант лучше всего подходит для тех хозяек, которые готовят блюдо впервые и боятся его испортить.

Рецептом запеченной утки в маринаде поделилась фудблогер Оксана Спивак. Опубликованный Instagram.

Запеченная утка в маринаде

Ингредиенты:

  • апельсин – 3 шт

  • соевый соус – 500 мл

  • растопленный мед – 200 г

  • итальянские\прованские травы

Способ приготовления:

1. Утку тщательно натереть солью и сделать несколько надрезов вилкой.

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Утка в сыром виде

2. Дальше – приготовить маринад. Выжать сок апельсинов, добавить соевый соус, мед и травы.

3. Утку положить в рукав для запекания, после чего залить маринад. Мариновать как минимум 12 часов.

Маринад для утки

4. Выложить утку в новый рукав для запекания, по желанию можно добавить яблок.

Подготовка к запеканию

5. Запекать при температуре 180 градусов 1 час 50 минут. Можно накрыть сверху фольгой – так утка не пригорит.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в чем секрет идеальной запеченной утки.

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