Секреты приготовления сальтисона: блюдо поколений на все случаи жизни

Когда-то не существовало такого разнообразия колбас и сальтисон, или как его еще называют – зельц, был единственным выходом из положения. Поэтому, наши бабушки очень любили готовить это блюдо и оно было едва ли не самым главным украшением каждого праздничного стола. Если коротко, старшее поколение готовило зельц на основе свиного желудка, который фаршировали мясом и салом, после чего тушили в печи.

Для современного поколения это может быть даже дико. Но существуют и другие вариации приготовления зельца и это блюдо стоит попробовать каждому – сочетание вкуса и аромата просто невероятное. Рецептом сальтисона из куриных бедер поделилась фудблогер rina_verde. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

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куриные бедра – 1 кг

желатин – 10 г

чеснок – 1-2 зубчика

острый перец – 0,5 ч. л.

карри – 0,5 ч. л.

измельченный укроп – 2 ст. л.

соль

Способ приготовления:

1. Бедра очистить от кожи и вырезать кость.

2. Измельчить чеснок и добавить его вместе со специями в очищенные бедра.

3. Сверху выложить желатин. Получившуюся массу положить в пакет.

4. Пакет поставить в кастрюлю, налить водить столько, чтобы она не доходила до краев пакета. Сверху в пакет поставить какой-нибудь груз.

5. Довести до кипения, после чего варить еще 50-60 минут. Снять с огня и дать остыть.

6. Завернуть зельц в фольгу и положить в холодильник на несколько часов.

Секреты от фудблогера:

Лучше всего использовать мелкий желатин, а не листовой. Мелкий растворяется быстрее и не прилипает к грузу.

От формы пакета зависит форма зельца.

Как подавать сальтисон:

Холодная закуска.

Намазка на бутерброд.

Горячее блюдо.

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