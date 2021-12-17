Секреты приготовления сальтисона: блюдо поколений на все случаи жизни

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
2,2 т.
Секреты приготовления сальтисона: блюдо поколений на все случаи жизни

Когда-то не существовало такого разнообразия колбас и сальтисон, или как его еще называют – зельц, был единственным выходом из положения. Поэтому, наши бабушки очень любили готовить это блюдо и оно было едва ли не самым главным украшением каждого праздничного стола. Если коротко, старшее поколение готовило зельц на основе свиного желудка, который фаршировали мясом и салом, после чего тушили в печи.

Для современного поколения это может быть даже дико. Но существуют и другие вариации приготовления зельца и это блюдо стоит попробовать каждому – сочетание вкуса и аромата просто невероятное. Рецептом сальтисона из куриных бедер поделилась фудблогер rina_verde. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Куриные бедра для блюда
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  • куриные бедра – 1 кг

  • желатин – 10 г

  • чеснок – 1-2 зубчика

  • острый перец – 0,5 ч. л.

  • карри – 0,5 ч. л.

  • измельченный укроп – 2 ст. л.

  • соль

Способ приготовления:

1. Бедра очистить от кожи и вырезать кость.

2. Измельчить чеснок и добавить его вместе со специями в очищенные бедра.

3. Сверху выложить желатин. Получившуюся массу положить в пакет.

Приготовление зельца в пакете

4. Пакет поставить в кастрюлю, налить водить столько, чтобы она не доходила до краев пакета. Сверху в пакет поставить какой-нибудь груз.

5. Довести до кипения, после чего варить еще 50-60 минут. Снять с огня и дать остыть.

6. Завернуть зельц в фольгу и положить в холодильник на несколько часов.

Секреты от фудблогера:

  • Лучше всего использовать мелкий желатин, а не листовой. Мелкий растворяется быстрее и не прилипает к грузу.

  • От формы пакета зависит форма зельца.

Варианты сочетания зельца

Как подавать сальтисон:

  • Холодная закуска.

  • Намазка на бутерброд.

  • Горячее блюдо.

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